¡Ö»öÌ³½ê¤Ë°ãÌó¶â5000Ëü¡×¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¾åÂ¼¸¬¿®¡×¤Ë¹á¹Á¤ÇÍºáÈ½·è¡Ä¡Ö½÷À¤ò·Ú»ë¤·¤¿¹ÔÆ°¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¸øÈ½¡É¤ÎÆâËë
¡¡¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢¤·¤«¤â¾ì½ê¤Ï»Å»ö¤ÇË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¹Á¡½¡½¡£¹á¹Á¤ÎÀ¾¶åÎ¶ºÛÈ½Ë¡±¡¡ÊºÛÈ½½ê¡Ë¤Ç8·î13Æü¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖONE N¡Ç ONLY¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÂ¼¸¬¿®¡Ê26¡Ë¤ËÈ³¶â1Ëü5,000¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó28Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£7·î30Æü¤È31Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¾åÂ¼Èï¹ð¡¡Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¸½ºß¤ÏÂÎ½Å¤¬¤«¤Ê¤êÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
°ÛÀ¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï3·î2ÆüÌë¡¢ÈË²Ú³¹¤Î°û¿©Å¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÊ¾å¡£¤ï¤¤¤»¤ÄÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾åÂ¼Èï¹ð¤ÎÄÌÌõ¤À¤Ã¤¿½÷À¡¢A¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡7·î30Æü¤Î¸øÈ½¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÙ¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡×¡ÖLINE¤ÎQR¥³¡¼¥É¤Ç¡ØÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡Ù¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤ÈËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Ï¸ý¼Â¤òºî¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÍè¤¿¾åÂ¼Èï¹ð¤ËÎ¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢³°¤Ç²ñ¤¨¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ËÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾åÂ¼Èï¹ð¤Ï¼Õºá¡£A¤µ¤ó¤ò²òÊü¤·¤¿¤¬¡¢ÀÊ¤ËÌá¤ë¤ÈºÆÅÙ¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎø¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤òÂ³¤±¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8·î13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤ÇºÛÈ½´±¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î¹Ô°Ù¤Ï¾åÂ¼Èï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÀ¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ï¡ÖËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿°¦Éï¤Ë¶á¤¤¤â¤Î
¡¡7·î31Æü¤Î¸øÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤ËÂÐ¤·ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¤·¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÐºö¤ä¥È¥¤¥ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¤·¤Æ¤ÎÂàÀÊ¤Ê¤É¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤±¤¬¹çÍýÅª¤Ê¿äÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¾åÂ¼Èï¹ð¤¬ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬Àè¤Î¾Ú¸À¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿»ö¼Â¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î13Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ÇºÛÈ½´±¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾åÂ¼Èï¹ð¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡Ö³°¤Î¥È¥¤¥ì¡×¤ËÍ¶¤¦¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÛÈ½´±¤Ï¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤ÎµñÈÝ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ºLINE¤Î¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·µá¤á¤¿¤¦¤¨¡¢A¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¾åÂ¼Èï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¾õ¶·Åª¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¤Ä¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÀ¤â¤â¤Ë¿¨¤ì¤¿¡×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½´±¤ÏÊÛ¸îÂ¦¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÂÀÊ¤Î¶¹¤µ¤Ë¤è¤ë¶öÈ¯Åª¤Ê¹Ô°Ù¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÇ§¤á¤º¡¢Á°½Ò¤Î¾õ¶·Åª¤ËÀÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿°¦Éï¤Ë¶á¤¯¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡£¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤â¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤¬Æ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿®¤¸¤ëº¬µò¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ãÌó¶â¤ÏÌó5000Ëü±ß
¡¡¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤¬3·î¤«¤é5¥«·î°Ê¾å¹á¹Á¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ÇÌó5000Ëü±ß¤Î°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢´²Âç¤Ê½èÈ³¤È¤·¤ÆÈ³¶â·º¤òµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤¬ÅöÆü°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·×²èÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡È½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤ÎºÝ¤ËºÛÈ½´±¤Ï¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤ÎµñÈÝ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë½÷À¤ò·Ú»ë¤·¤¿¹ÔÆ°¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹á¹Á¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÁª¤ó¤À°Ê¾å¤Ï¹á¹Á¤ÎË¡Î§¤ò¸·¼é¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤Î·ÐÎò¤äÈÈºáÎò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÎÌ·º¤ÏÈ³¶â1Ëü5,000¹á¹Á¥É¥ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£¾åÂ¼Èï¹ð¤Ï¹á¹Á¤Ëµï½»Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÚºßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢´¶²½Îá¡ÊÊÝ¸î´Ñ»¡Ì¿Îá¡Ë¤ä¼Ò²ñÉþÌ³Îá¡Ê¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°Ì¿Îá¡Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤ÎºÝ¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤·¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÄÌÌõ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËµÄ°ÀÊ¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤¬¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÛÈ½½ê¤Î³°¤Ç¤Ï¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡¡¤³¤³¤Ï¹á¹Á¤À¡¡ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤í¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò·Ç¤²¤ë¿ÍÊª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
