¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û·³¹ÁÅÔ»Ô¤Îµ²±¤òËÂ¤°96ºÐ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÌÀ¼£»þÂå¤ËµìÆüËÜ³¤·³¤ÎµòÅÀ¡ÖÄÃ¼éÉÜ¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢·³¹ÁÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿º´À¤ÊÝ¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ä³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î´ÏÁ¥¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¹Á¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÀï»þÃæ¡¢³¤·³Ä¾±Ä¤Î·³¼û¹©¾ì¡Ö³¤·³¹©¾³¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¼´ïÀ½Â¤¤ä´ÏÄú¤Î½¤Íý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤ÏNPOË¡¿Í¡Öº´À¤ÊÝ¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡×¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤¿1941Ç¯¡¢±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤Ï12ºÐ¤Çº´À¤ÊÝºÑÈþ¹âÅù½÷³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤Î³ÈÂç¤ÇÏ«Æ¯ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÃæ³ØÅÌÆ°°÷¤¬ËÜ³Ê²½¡£
Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Í¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊì¤¬¹ñ¤«¤é¡Ê°¦¸¤¤Ë¡Ë¾¤½¸Îá¾õ¤¬Íè¤¿¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ½Ð¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤«ÍâÆü¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÊÀ³Ê¤¬¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÍ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡×
¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢º´À¤ÊÝ³¤·³¹©¾³¤ÇÉôÉÊÀ½Â¤¤äË¥À½ºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÀîÃªÄ®¤ËÊ¬¹©¾ì¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀîÃª³¤·³¹©¾³¤Ø¤ÎÆ°°÷¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ò¤â¤¸¤¤¤Î¤È¡¢¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Î¤È¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀîÃª»þÂå¤¬¤ä¤Ï¤ê¿É¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¤è¤½30Ê¬Î¥¤ì¤¿½É¼Ë¤«¤é¹©¾³¤ØÄÌ¤¦¤È¤¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤ì¤é³ØÅÌ¤ÎÌÌÌÜ¤¾¡¢¤¢¤¢¡¢ ¹È¤Î·ì¤ÏÇ³¤æ¤ë¡×
¡ÖËèÆü¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
80Ç¯Á°¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
Êì¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÊ¹¤¤¤¿¼¡½÷¤Î¾®ÀôÂ¿²Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ë»×¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¼¡½÷ ¾®Àô Â¿²Ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥¢¥ó¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Êì¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
1928Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥ó¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï²áµî¤Î¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÇ¯Âå¤ÎÀïÁè¤È¥¢¥ó¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î±£¤ì²È¤È¸òº¹¤·¤¿¡£
¤¢¤Á¤é¤ÎÊý¤¬Èá»´¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡×
º£·î¡¢¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤Ï80Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀîÃª¤Ø¡Ä¡Ä¡£
Àï»þÃæ¡¢¼ç¤Ë¹Ò¶õµûÍë¤òÀ¸»º¤·¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¿åÍë¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀîÃª³¤·³¹©¾³¡£
¸½ºß¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¸þ¤±¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥¢ー¥º¥Æ¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î»ö¶È½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ë°ä¹½¤¬¡ÖÂè2ÇÛÅÅ½ê¡×¡£
Çò¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Âç¤¤ÊÁëÏÈ¤ä¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³°´Ñ¤¬Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±ºÅçÂÀÏº¤ÎÂÀÏº¡×
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤ÀÌ²¤¿¤¤¤Î¤È¤Ò¤â¤¸¤¤¤Î¤¬Àè¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¤¬¤â¤¦Ì²¤¿¤¯¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÇÛÅÅÈ×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¾Ì²¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÉÆ¤¦¤Á¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Å´ÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤³¤í¤ËÉÆ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥ó¥«¥ó²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤â²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
²ñÏÃ¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¡¢¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½É¼Ë¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀÆü»à¤Ì¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¿©¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤«¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¹©¾³À×¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÃ¹¶½Þ¹ñ¤ÎÈê¡×¡£
Àï»þÃæ¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿å¾åÆÃ¹¶Äú¡Ö¿ÌÍÎ¡×¡¢¿Í´ÖµûÍë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ö²óÅ·¡×¤Ê¤É³¤¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤Î·±ÎýµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï¾èÁÈ°÷¤ò´Þ¤à3500¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀï»à¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¶»¤¬¤Ä¤Þ¤ë¡£1¿Í1¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¡£¤¤¤«¤ËÊ¿ÏÂ¤¬ÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¡×
Ë¬Ìä¤·¤¿¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤ËÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
80Ç¯Á°¤Î6·î29ÆüÌ¤ÌÀ¡£
¿Í¡¹¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤ëÃæ¡¢º´À¤ÊÝ¾å¶õ¤Ë141µ¡¤ËµÚ¤Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎB29Çú·âµ¡¤¬¼¡¡¹¤È½±Íè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ¿´Éô¤ÎµÀ±àÄ®¡£
¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¤¬¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿ËÉ¶õ¹è¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤Î¿Í¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ö±«¿å¤¬¥¹¥¿¥ó¥¹¥¿¥ó¤È¤³¤¦Íî¤Á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òçÓ¤á¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°ìÈÖºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
Æþ¸ý¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤â¤¦ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¿Í¤ÏÁêÅö¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡£
Î¾¿Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡×
Ìó2»þ´Ö¤ÇÅê²¼¤µ¤ì¤¿¾Æ°ÐÃÆ¤Ï1000¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¾Æ¼º¤·¡¢1200¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Ã¤¤êµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÌÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡£¾å¤ÇÌî½É¤ò¿ïÊ¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾å¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¸å¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ì¤¬¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤¢¤ÎÄ¹ºê¤Î±ì¤¬¡£¸¶Çú¤Î±ì¤¬¸þ¤³¤¦¤«¤é¸«¤¨¤¿¡×
Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ80Ç¯¡£
¡ÖÀ¸¡×¤È¡Ö»à¡×¤Î¶¹´Ö¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¡¢·³¹ÁÅÔ»Ô¤Îµ²±¤ò¤Ä¤à¤°1¿Í¤Î½÷À¤ÎÀÚ¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¥¿¥ñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÈá»´¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡ÖÂçÀÚ¤Êº£¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤³¤ì¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
