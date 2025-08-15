¡Ú¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û¥Ù¥¹¥È4¤ÏÍ½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¤¬Àê¤á¤ë¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡ã¥Ð¥¹¥±¡ä
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025(8·î5Æü¡Á17Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À)
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬2»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×D¼ó°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËÂçÎÌ20ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇµÕÅ¾¡£4ÅÀº¹¤Ç¥ì¥Ð¥Î¥ó¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×C¼ó°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A2°Ì¤Î´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢°Ê¹ßµÕÅ¾¤òµö¤µ¤º8ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È4¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÄÌ²á¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ý¥¤¥é¥ó¡¢Ãæ¹ñ¡Ý¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¾¡¼Ô¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û
¢¡½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï(11Æü¡¢12Æü)
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó 95¡Ý88 ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
ÂæÏÑ 78¡Ý64 ¥è¥ë¥À¥ó
´Ú¹ñ 99¡Ý66 ¥°¥¢¥à
¥ì¥Ð¥Î¥ó 97¡Ý73 ÆüËÜ
¢¡½à¡¹·è¾¡(13Æü¡¢14Æü)
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ 84¡Ý60 ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¥¤¥é¥ó 78¡Ý75 ÂæÏÑ
Ãæ¹ñ 79¡Ý71 ´Ú¹ñ
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É 90¡Ý86 ¥ì¥Ð¥Î¥ó
¢¡½à·è¾¡(16Æü)
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¡Ý ¥¤¥é¥ó
Ãæ¹ñ ¡Ý ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É