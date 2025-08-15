二世タレントで俳優の逸見太郎が１４日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ」に出演。有名人の子どもがゆえの悲しい経験を明かした。

父は元フジテレビアナウンサーで後にフリーへ転身し、故逸見政孝さん。政孝さんは局アナ時代にニュース番組「ＦＮＮスーパータイム」のキャスターを務め、フリーになってからは「平成教育委員会」などのバラエティー番組で活躍した。

太郎は、子どものころは逸見太郎ではなく、「逸見の息子」としか見られなかったといい、「学校では何もしなくても目立ってしまう」と回想。

その後の学校生活では理不尽な目にもあったという。「他の学校から『何だあいつ、いきがってるな！』って不良に絡まれることがありましたからね」と明かした。「他校から、ロングスカートに赤い靴下を履いたスケバンと番長が来て『お前が逸見か？』って。意味もなく『ウチの学校のマドンナ好きらしいな？』って話を作られて、いきなりボコボコにされる」と悲惨な体験を告白した。

それでも自身は手を出さなかったという。「やっぱり反撃できないじゃないですか。当時、父親はニュースを読んでいたので、父親に迷惑かけちゃいけない。自分の息子のニュース読むわけにもいかない、被害者であっても。ぐっと堪えてだまってました」とその理由を明かしていた。