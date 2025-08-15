岩橋玄樹から予想外の名言が飛び出す？ 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜8月15日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして岩橋玄樹、近藤千尋、矢井田瞳、リリー（見取り図）が登場。近藤が、多くの男性が何歳になっても不特定多数の女性にモテたいと思うのはなぜなのかを問い、岩橋の口から名言が飛び出す。
【写真】シンガー・ソングライターの矢井田瞳が同業者との関係性について共演者に問いかける
本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスター、トした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し、本音を語り合う。15日はゲストのほか、千鳥・大悟、ツートライブ（たかのり、周平魂）が出演。
周平魂が、食べ物は見た目が整いすぎていない方がおいしそうに見える、という独自の理論を展開。リリーが具体例を出して反論するも、周平魂は果敢に応戦。近藤、矢井田、そして大悟の共感を得る。と、そこで大悟がアメリカで訪れた居酒屋で出会った衝撃のメニューを語り出し…？
自分自身は、好きな相手からモテるだけで十分だと語る近藤は、周りにいる多くの男性から｢不特定多数の異性からモテたい｣という話を聞くという。それが不思議でならない様子の近藤が一同に、それはなぜかと問いかける。たかのり、リリーらが口々に｢人は誰しも“モテたい”のでは？｣と主張する中、｢好きでもない人からモテても大変なだけ｣と、矢井田が近藤に賛同。近藤、矢井田の意見が多くの女性の意見なのかと大悟が疑問を呈する中、突然意見を求められた岩橋の口から、予想外の名言が飛び出し…？
アメリカと日本を行き来する生活をしている岩橋は、もともと胃腸が弱く、飛行機での長時間移動などに備え、常におなかの薬を持ち歩いているという。実際に飲むこともあるが、持っていると安心するお守り的な要素もあると語る岩橋が、そういう薬がある人はいるかと一同に問う。リリーがそれに賛同する中、話はなぜか薬からかけ離れ、周平魂が子供の頃から欠かさず絶対に見ているという『サザエさん』について熱く語り始めて…？
デビュー当時は同じジャンルのアーティストが同席するとピリピリした空気が漂ったり、先輩と衣装がかぶらないように配慮したが、今はそういったことはなく和気あいあいとした空気に包まれていると語る矢井田が、それぞれによい点があるとも思うが、果たしてどちらがいいのだろうかと問いかける。それを受けて、リリーが初めて大悟にあいさつに行った際のエピソードを披露すると、岩橋もある現場で大悟にあいさつに向かった際のエピソードを明かす。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて8月15日21時58分放送。
