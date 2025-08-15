◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦に先発。５回１／３を３安打１失点と好投し、日本人ルーキーでは昨年の今永昇太（カブス）に次いで史上１０人目となる１０勝目をマークした。巨人から移籍した選手としては２０１０年の高橋尚成（メッツ）以来２人目の快挙となった。

４回まで１安打投球。３点の援護をもらった直後の５回は先頭カンゾーンに右越えエンタイトル二塁打を浴びたが、続くガーバーを空振り三振に斬り、最後は２死三塁からヤングを右飛で得点を与えなかった。５点リードの６回は１死一塁で３番・ロドリゲスを打席に迎え、１球目でストライクを奪った直後に雨が激しさを増す。観客も次々と屋根のある場所に移動するほど雨脚が強まり、菅野がピッチクロック違反で１ボールを取られ、この後に試合中断となった。２時間１８分の中断となったため、右腕が再びマウンドに上がることはなかった。再開後、２番手右腕・ガルシアがロドリゲスに２ランを被弾したため、菅野に１失点が記録された。防御率は４・１３となった。この日は８１球を投げ、３安打２奪三振２四死球。最速は９４・７マイル（約１５２・４キロ）だった。

この日までに巨人時代の同僚で同学年の中田翔（中日）が今季限りで現役を引退する意向を固めたことが分かった。菅野は「同級生で、僕らの世代のバッターではやっぱり翔がナンバーワン。ずっと僕の憧れの存在でもあった。僕が投げた試合もよく打ってくれましたし、印象にも残るいい打者だったと思います」と話した。