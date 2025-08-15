◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）

出走馬１２頭の枠順が、８月１５日午前に決定した。昨年のマイルＣＳ２着以来の休み明けとなるエルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は３枠３番に決まった。鞍上は今回が初コンビとなる川田将雅騎手。復帰戦を勝利で飾り、秋につなげたい。

東京新聞杯を勝ったウォーターリヒト（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は６枠７番からのスタート。前走の安田記念はスローペースで末脚が不発だったが、ここは巻き返しが期待される。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）マピュース 牝３ ５２ 横山 武史

（２）トランキリテ 牡６ ５７ 小沢 大仁

（３）エルトンバローズ 牡５ ５８ 川田 将雅

（４）セブンマジシャン 牡５ ５７ アレクシ・バデル

（５）シンフォーエバー 牡３ ５４ 松若 風馬

（６）ジューンオレンジ 牝５ ５５ 吉村 誠之助

（７）ウォーターリヒト 牡４ ５８ 菅原 明良

（８）エコロヴァルツ 牡４ ５７ 坂井 瑠星

（９）ブルーミンデザイン 牡４ ５７ 団野 大成

（１０）コレペティトール セン５ ５７ 井上 敏樹

（１１）キープカルム 牡４ ５８ 松山 弘平

（１２）メイショウシンタケ 牡７ ５７ 高杉 吏麒