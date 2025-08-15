Image: FreshService

季節は夏まっさかりで、旅がたのしいシーズン到来。今回は、旅の快適さにフォーカスしたシリーズをピックアップしてみました。

旅を非日常ではなく日常に

Image: FreshService 「EXPEDITION COMFORT SHELL w/ Pillowdy」24,200円（税込）、「EXPEDITION COMFORT PANTS」19,800（税込）

ピックしたのは、"服＝道具"という思想をもとに、現代生活において必要な機能やディテールを落とし込んだウェアやグッズの提案を続けているFreshService（フレッシュサービス）から、移動時や旅先での快適さにフォーカスした「Fresh Tour Service（フレッシュ ツアー サービス）」シリーズです。

Image: FreshService 「ace. × FTS CABIN CASE」 52,800円（税込）

旅を“非日常”ではなく日常生活の延長として“移動する日常”をコンセプトに、都市と自然を行き来する現代人のために設計されたシリーズ。リリース第一弾となる今シーズンは、着用したまま寝れるネックピロー内蔵のスウェットブルゾンや手ぶらで旅先を楽しめる収納力を備えたシェルジャケット、畳んでカバンに入れてもシワになりにくいTシャツなどのウェア類から、老舗ラゲージメーカーace（エース）別注の機内持ち込み対応キャリーケースなど、旅に必要なアイテムを展開しています。

Image: FreshService 「WATERPROOF TACTICAL SHELL」28,600円（税込）、「WATERPROOF CLIMBING PANTS」22,000（税込）

次への移動に充実した機能を装備

Image: FreshService 「2-PACK ALL WEATHER TEE」9,350円（税込）

ちなみに、これらのアイテムは、それぞれ軽量性、速乾性、撥水性、衣類内の温度調節機能など、快適性を高める機能を細部にまで落とし込んだ設計がされているとのこと。移動時や旅先での急な天候変化にも対応できる、どれも実力派のアイテムたち。

Image: FreshService ace.に別注したスーツケースは、32Lで機内持ち込み可能なサイズ。

たとえば、旅に欠かせないスーツケースは老舗ラゲッジブランドであるace.に別注。悪路でも安定した走行ができる大型双輪ホイールをはじめ、2通りの開閉方式で抜群の実用性。しかも重量が3.5kgと軽量で、2〜3日の旅行にちょうどいいサイズです。

Image: FreshService

とくにおすすめしたいは、衿元にネックピローを内蔵したスウェットブルゾン。空気で膨らませることができる簡易ピローを搭載したアイデアアイテム。移動中の電車や航空機、クルマなどのほか、仕事中の一休みにも活用できそう。

機能的なウエアからバックなどの雑貨まで。まさに、書を捨て旅に出よ！的なアイテムたちが揃っています。

2025年8月16日12時からオンラインショップ、FreshService Headquartersなどの店舗にて販売開始です。

Source: FreshService