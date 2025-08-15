お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。大物歌手から登山に誘われたエピソードを披露した。

番組MCの女優・飯島直子とは、互いに親交のある歌手・工藤静香のコンサートで初めて会ったという2人。その工藤の話題になり、飯島は「しーちゃんもキャンプ大好きじゃん。しーちゃんは結構家族でキャンプに行ったりするんだよ」と告白。イモトは「家族で行くんですか!?」と驚いたが、「こないだいきなり、"高尾山に登りに行かない？"って言われて」と、工藤から誘われたことを明かした。

イモトが「凄いですよね。アクティブなんですよ」と続けると、飯島は「しーちゃんが山に登るって」と感心しつつ、「で、行ったの？」と質問。イモトは「それがびっくりしたのが、スケジュールがちょっと先だった。そしたら3日後ぐらいに静香さんから動画が送られて来て、"ハァ…ハァ…今、高尾山にロケハン（下見）に来た…"って」と、動画の内容を伝えた。

すると飯島は「ウケる…！やりすぎ！」と爆笑。イモトも「びっくりしちゃって。動画で"駐車場はどこどこに停めたらいいよ"とか。えーっ静香さんが高尾山にロケハンに行っちゃってる！って思って、1人で。ちょっと凄くないですか」と改めて驚がく。「ちょっと待ってくれよって思って。めっちゃ面白くないですか？」というイモトに、飯島は笑いを引きずりながら「凄い…やりそうだもん。（行動力が）半端ないもん」と納得していた。