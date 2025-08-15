「しなくてもいい戦争をしている」。

陸軍の腕利きパイロットだった兄は２人きりになると、よくそう口にしていた。２５歳で戦死した兄を慕い続けた大阪府藤井寺市の伊勢村輝道さん（９４）は１５日の全国戦没者追悼式に初めて参列し、「兄貴の分まで生きたぞ」と報告する。（阿部健）

１２歳上の兄、輝夫さんは、大阪府八尾市の大正飛行場（現・八尾空港）の部隊などに所属し、多くの戦果を重ねた。米軍のＢ２９爆撃機３機撃墜、２機を撃破……。１９４５年１月に中部軍司令官から贈られた賞詞には、わずか１か月の間に挙げた「偉功」がいくつも記されていた。

広島県北部に住んでいた伊勢村さんは、夏休みなどを利用して八尾まで遊びに行った。兄は本来は立ち入り禁止の飛行場内に伊勢村さんを連れて行き、戦闘機の操縦かんを握らせてくれた。「Ｂ２９には下から近づいて燃料タンクを狙う」。そんな話をすることもあった。

「とにかく無差別爆撃は防がないといけない。近畿の空は俺が守る」。そう口にする兄の姿に憧れた。しかし、２人きりになると、違う顔も見せた。「しなくてもいい戦争をしている」「Ｂ２９が本土まで来ているのは大本営が悪い」と漏らし、敵機に肉薄し、命を削る日々を過ごす自分たちを「特攻隊」と呼んでいた。

４５年４月１２日、東京での空襲に対応するために応援で出撃した輝夫さんは、米軍機に撃たれ、神奈川・厚木の飛行場まで帰還したものの出血多量で亡くなった。２人乗り戦闘機の後部座席に同乗していた兵士は助かり、ほんのわずかな差で生死が分かれた。

数日後、伊勢村さんは父らと、大正飛行場に戻った兄の遺骨と遺品を引き取った。撃たれた時に身に付けていた財布のがま口の金属や中の硬貨は衝撃で曲がり、戦闘の激しさを物語っていた。

「軍が責任逃れで戦争を引き延ばさなければ、兄貴や多くの国民は死なずに済んだ」。怒りは消えない。

兄を失った喪失感は、歳月が過ぎても変わらなかった。戦後勤めた食品卸売会社で、安売り競争が激化したスーパーとメーカーの板挟みに苦しんだ時には、「兄貴、どうすればいい」と心の中で問いかけた。「兄がいれば、心の支えになってくれたのに」。何度もそう思った。

終戦記念日は自宅で過ごすことが多かったが、戦後８０年となる今年は追悼式に参列することにした。「日本が世界の平和を指導する国になってほしい」との願いを胸に、兄や多くの犠牲者の冥福（めいふく）を祈るつもりだ。