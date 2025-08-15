¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ 80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü
¡¡80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë15Æü¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¸áÁ°8»þÁ°¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ç½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¸õÊä¤Î°ì¿Í¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤äÇëÀ¸ÅÄ¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é¤â»²ÇÒ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Àè¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤ÉÄ¶ÅÞÇÉ¤Çºî¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤ÎµÄ°÷¤â»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤Ï¸«Á÷¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë