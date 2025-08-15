ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¸¡óÂæÈ¾¤Ð
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.55¡¡7.23¡¡7.32¡¡6.62
1MO¡¡9.02¡¡7.15¡¡7.45¡¡6.75
3MO¡¡9.58¡¡7.26¡¡8.18¡¡7.18
6MO¡¡9.57¡¡7.24¡¡8.54¡¡7.34
9MO¡¡9.64¡¡7.32¡¡8.82¡¡7.55
1YR¡¡9.65¡¡7.35¡¡8.99¡¡7.70
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.67¡¡7.76¡¡7.43
1MO¡¡8.18¡¡8.12¡¡7.54
3MO¡¡8.98¡¡8.65¡¡7.87
6MO¡¡9.35¡¡8.92¡¡7.92
9MO¡¡9.65¡¡9.21¡¡8.05
1YR¡¡9.82¡¡9.40¡¡8.10
Åìµþ»þ´Ö10:21¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ßÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï²ÆµÙ¤ß¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü
1WK¡¡8.55¡¡7.23¡¡7.32¡¡6.62
1MO¡¡9.02¡¡7.15¡¡7.45¡¡6.75
3MO¡¡9.58¡¡7.26¡¡8.18¡¡7.18
6MO¡¡9.57¡¡7.24¡¡8.54¡¡7.34
9MO¡¡9.64¡¡7.32¡¡8.82¡¡7.55
1YR¡¡9.65¡¡7.35¡¡8.99¡¡7.70
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.67¡¡7.76¡¡7.43
1MO¡¡8.18¡¡8.12¡¡7.54
3MO¡¡8.98¡¡8.65¡¡7.87
6MO¡¡9.35¡¡8.92¡¡7.92
9MO¡¡9.65¡¡9.21¡¡8.05
1YR¡¡9.82¡¡9.40¡¡8.10
Åìµþ»þ´Ö10:21¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ßÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï²ÆµÙ¤ß¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü