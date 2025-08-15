◎全国の天気

北日本は天気が回復して、次第に晴れ間が広がるでしょう。新潟も夕方には雨がやみそうです。関東から西日本は広く晴れますが、所々で雨が降りそうです。内陸、山沿いを中心に激しい雷雨になる所もあるでしょう。特に山・川のレジャーは天気の急変にお気をつけください。川では自分がいる場所で降っていなくても、上流で大雨が降ると急に水位が上昇するおそれがあります。雨雲レーダーなどで、周囲の天気も確認するようにしてください。

◎予想最高気温

東海から西日本は広く35℃以上で猛暑日となるでしょう。大阪と名古屋は36℃、福岡は35℃の予想です。東京は34℃で、前日よりやや高くなるでしょう。仙台は32℃、新潟は29℃、札幌は31℃でしょう。熊本は37℃、鹿児島は35℃、金沢は33℃の予想です。大雨の復旧作業中はボランティアの方々も含めて、熱中症に十分お気をつけください。

◎週間予報・大阪〜那覇

来週にかけても晴れる所が多く、各地で厳しい残暑が続きそうです。大阪は連日35℃以上、猛暑日が続くでしょう。沖縄は来週19日（火）〜20日（水）にかけて雨が降りそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋関東と東海はこの先も晴れて、猛烈な暑さが続くでしょう。名古屋は18日（月）、38℃まで上がりそうです。東京も来週は猛暑がぶり返して、35℃以上の日が多くなる予想です。一方、北日本は周期的に雨が降る見込みです。新潟も17日（日）から18日（月）は雨となりそうです。