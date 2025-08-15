¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Å»öÃæ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬ÌÔ½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¡©
·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¡£¼¯»ùÅç¡¦²Æì¤Î²Ð»³Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÌÔ°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â²á¹ó¤Ê¸½¾ì¡¢ÌÔ½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¡©
¡Öº£²ó¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ÇÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¼¡¼¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢ÅçÌ±¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±é¤¸¤ë´îÂ¿¸«ÀèÀ¸¤â¡¢º£ºî¤Ç¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤¿Î©¾ì¤ÇÆî³¤MER¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Èà¤é¤¬¼«Î©¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡É¤È¿®¤¸¤ÆÇ¤¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î´îÂ¿¸«¤ÎÌò³ä¤Ç¤·¤¿¡×
²Æì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢²Ð»³³¥¤¬Éñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¿Í¤òÃ´¤¤¤Çº½ÉÍ¤òÁö¤ë¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Ð»³³¥¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬³¥¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº½ÉÍ¤Ç½ýÉÂ¼Ô¤ò±¿¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢º½¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÁ´Á³Á°¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ú¤ÎÆ°¤¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¥ª¥Ú¥»¥Ã¥È¤ò¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ»þ¤ÎÆ°¤¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¶¦±é¼Ô¤Î±éµ»¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë²ÆÇß¤¬¡Ø»ä¤â¿Ì¤¨¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Î¼ê¤ò°®¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹°ìÊâ¤¬Ã¯¤«¤òµß¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯¥È¥«¥éÎóÅç¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ÅçÌ±¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©
¡Ö°ÊÁ°¡¢»£±Æ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¤ÎÊý¤¬ÈïºÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢º£¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ø¸ø³«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ï¶¼°Ò¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌÔ½ë¤Î¸½¾ì¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»Å»öÃæ¤Ï¡Ø½ë¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÃ¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤íÍ¾·×¤Ë½ë¤¯´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÏÌ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï·ë¹½¡¢¸ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥¦¥Ê¥®¤ò¿©¤Ù¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
