Snow Man（C）TBS

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/15】8月15日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜）では、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を放送する。

【写真】Snow Man目黒蓮「海のはじまり」撮影現場に豪華差し入れ

◆「それスノ」新企画でオリジナル学園ドラマ


今回Snow Manが挑戦するのは、9⼈全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良⽣徒たちが甲⼦園を⽬指す⻘春ストーリーだが、番組が⽤意した台本はところどころ空⽩でスカスカの状態。その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ⾼OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。

さらに、｢SOOKIES｣には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、⽇本アカデミー賞受賞俳優、⼈気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕。メンバーと豪華俳優たちで⼒を合わせ、アドリブトークで撮れ⾼を作ることはできるのか。物語の衝撃のラストとは。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】