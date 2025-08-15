「今日好き」清水あす香、膝上ミニスカから美脚披露「脚の形綺麗」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が14日、自身のInstagramを更新。ラジオ出演の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」清水あす香、膝上丈から美脚披露
清水は「宮崎サンシャインFMイドバタ！ありがとうございました」とラジオ出演を報告。ネイビーのポロシャツに膝上丈のミニスカートを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが印象的な装いとなっている。
この投稿に、ファンからは「お疲れ様でした！」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚の形綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
