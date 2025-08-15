妊活中に夫が不倫をしたら、相当ショックを受けてしまいますよね。しかも義両親にも、子どもができないのは嫁のせいだと言われたら、離婚したほうがよいでしょう。ただ、泣き寝入りするのは腑に落ちませんよね。今回は、妊活中に不倫された妻が復讐した話をご紹介いたします。

慰謝料を請求

「結婚して数年、なかなか子どもを授かることができなかったんです。不妊治療もしたけど、うまくいかず。そんな矢先に夫が不倫したことが発覚しました。子どもができないことを理由に離婚を告げられ、精神的にも大ダメージをくらいましたね。でも私も黙っているわけにはいかないので反撃開始。義両親は子どもができないことを私のせいにして、いつも嫌味を言っていたんです。だから義両親が私の悪口を言っているのを録音し、それを理由に慰謝料を請求しました。当然ながら夫からも不倫の慰謝料を受け取り、最後に復讐できて少しは気が晴れたかな」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 不妊で悩んでいるときに不倫されるなんて、ショックを受けて当然です。せめてお金をもらわないと納得がいきませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。