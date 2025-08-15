20ÂæÄ¶¤Î¥«¥á¥é¤òÅ·°æ¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¡Ä¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ê¤É¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»ÃËÀ¶µ»Õ¡Ê38¡ËÂáÊá¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤¬¡¢¹»Æâ¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ê¤É10¿ô¥«½ê¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·Åð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Î©¹â¹»¶µ»Õ¤Î¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï8·î¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢Å·°æ¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤ÎÃåÂØ¤¨¤ë»Ñ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ê¤É10¿ô¥«½ê¤Ë¡¢¾®·¿¥«¥á¥é¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20Âæ°Ê¾åÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤áÅ·°æ¤ÎÅÀ¸¡¸ý¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹ ¡£