

近視対策以外でも最先端をいくシンガポールの予防医療について聞いた（田村氏＜右＞の写真は本人提供、窪田氏の写真は撮影：梅谷 秀司）

元参議院議員であり、ベストセラーになった書籍『頭に来てもアホとは戦うな！』の著者でもある田村耕太郎氏。現在は家族とシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の教授として日本のビジネスリーダーに向けて東南アジアの地政学を教えている。

一方、日本をはじめとしたアジアで増加している近視問題に早くから注目し、「予防すべき危険な疾患である」と発信しているのが、眼科医の窪田良氏だ。近視の抑制効果が期待できる「クボタグラス」を開発し、対策を呼びかけている。

この企画では、日本でも関心の高いシンガポールの教育や健康事情について、全5回にわたって対談する。第2回は、世界最先端の技術を導入した予防医療を提供する、シンガポールの「長寿クリニック」について話をお聞きする。

肌や髪、骨、筋肉、遺伝子などの生物学的年齢を測定





窪田：シンガポールは近視対策以外でも、健康に関して最先端をいっている印象を持っています。田村さんはシンガポールで「長寿クリニック」に通われているそうですね。

長寿クリニックは、シンガポールが推進する予防医療への取り組みの一つで、こういった分野のクリニックが公的医療施設内に設置されるのは世界で初めてです。

日本でも注目されていて私も気になっています。どんな医療が提供されているのでしょうか？

田村：私はこの長寿クリニックに通い、診断を受け、治療をはじめ、とても気に入り、エンジェル投資までしてしまっています。後に述べますが、これはビジネスとしても非常にユニークで有望なものだと判断しています。

田村：この長寿クリニックの理念は、エビデンスベース、パーソナル。とにかく一人ひとりを徹底的に検査して、患者の”各部位”の生物学的年齢と老化の傾向（食べ物、運動、心理などについて）をエビデンスで特定したうえで、老化を遅らせる手助けとなる個別プランを立てていきます。個人の詳細なデータをもとに、今あるエビデンスを最大活用してパーソナライズされた医療を実施していると言えます。

生物学的年齢は老化の状態を示すもので、その人の遺伝的特徴はもちろん、食習慣、運動量、睡眠、血糖値などのバイオマーカーが影響します。私たち一人ひとりの体には多様性がありますから、予防医療はやはりパーソナルでなければ意味がないと思っています。

窪田：「One size fits all（万人向け）」ではない予防医療を実践されているのですね。

田村：例えば、「若い」といっても、その若さが何を根拠にしているのか。科学的に判断されます。肌や髪、骨、心臓、血管、遺伝子……と、あらゆるもので実年齢との比較を出していく。そうすると、年齢よりも若く見えるような人でも、必ずしもすべての項目が「若い」わけではないことがわかります。

ウェアラブルデバイスで24時間数値を測定

窪田：それは面白い！ 田村さんの数値はどうでしたか？

田村：私の場合、実年齢よりも若い数値が出たものが多かったのですが、腸年齢は実年齢よりも老化が進んでいることがわかりました。揚げ物や肉が好きなので、その影響ですね。

長寿クリニックでの予防医療は、24時間人間ドックを受けているようなもの。時計と指輪血糖値マーカーのウェアラブルデバイスで、血糖値や睡眠時間、運動量、ストレスの度合いまで、24時間365日データを測定し、それをクリニックの専門スタッフが分析してくれます。食べたものの写真もタイムスタンプして共有します。血糖値マーカーの数値が24時間共有されていますから、何をいつ食べたかも嘘がつけません（笑）。

窪田：ウェアラブルデバイスを使って、常にデータを取り続けているのですね。

田村：そうなんです。人間ドックは1年に1回受けるのが一般的だと思いますが、それだとその瞬間だけ一時的に数値が高くなったり、低くなったりすることもあるわけです。でも24時間トラッキングで数値を測っていれば、傾向がわかる。

体調でもビジネスでも、瞬間値より「傾向」のほうがずっと大事です。その24時間・365日の傾向データを見ながら、定期的にアドバイスをもらえるのが画期的な点だと思います。

窪田：それは素晴らしいですね。少し前まで、そうした継続的なモニタリングはできませんでしたが、今はテクノロジーの進歩によって、ウェアラブルデバイスが小型化したことで実現可能になってきました。

血圧にしても眼圧にしても、何カ月かに1回、医者にかかるだけでは、測定できるのはあくまでも瞬間値だけ。数値にどんな揺らぎがあって、それが長期的に見てどんな傾向にあるのかによって、それぞれの解決策が立てられますからね。具体的にアドバイスを受けて、改善されたことはありますか？

田村：私が一番課題だったのは、最大酸素摂取量がやや少なめだったこと。筋力は高かったのですが、酸素摂取量は意外と少なくて。1回の呼吸でたくさんの酸素を吸えたほうが、呼吸数は減らせます。呼吸数と心拍数は一生分が決まっていると言われます。つまりそれらが少ないほうが長寿につながります。

今まで運動はウエイトトレーニングに偏っていたので、心肺機能を強化するためにエアロバイクを取り入れたほうがよいとアドバイスされました。インターバルでアップダウンを繰り返すことで、最大酸素摂取量を増やすのに効果的なのだそう。これが、めちゃくちゃ効きました。夜もすぐに眠れるようになって、睡眠の質も良くなりました。

窪田：筋力や酸素摂取量などをすべて測定し、その人の足りないところを強化するためのトレーニングを提案してくれるのですね。

ライフスタイルの改善が長寿への近道

田村：食事についても同じです。シンガポールは中華系の国なので、脂っぽいものが多い。家では自分で料理をして気を付けていますが、外食するとどうしても……。でも、腸年齢が高めだとわかってからは、毎回食事の写真を撮るようにしていて、それを見返すとやっぱり反省しますよね（笑）。その写真も全部、クリニックのスタッフと共有しますので、厳しい指導が来ます。自分の意志だけでは限界がありますから、それもありがたいです。

窪田：どんなアドバイスが？

田村：人によって食後に血糖値が急上昇する食べ物は違いますよね。例えば、ケーキがダメなのか、豚肉の揚げ物がダメなのか。食事の写真を送ることで、それと同時に血糖値のデータが比較され、どの食材に反応しているのかがわかるようになります。

自分としては「これを食べたら血糖値が上がりそうだな」と思っていても、実は大丈夫だったり、逆に「問題ないだろう」と思っていても結構反応してしまったり。気を付けなければいけない食材が違うんですよね。エビデンスベースで自分の血糖値がどんな食べ物に反応するかがわかってとても助かります。こっそり食べても、スタッフには全部バレています（笑）。

窪田：パーソナルデータの分析によって、ライフスタイルがどんどん改善されていくのは理想的です。人間の体は非常に繊細に、すべての機能がコントロールされているので、何か一つだけ取り入れればよくなるということはありません。全体をバランスよく調整していくことが、健康で長生きすることにつながると思います。

「長生き時代」に必要なメンタルヘルスケア

田村：それから面白いのが、長寿クリニックではメンタルヘルスも扱っているんです。というのも、私の祖父や祖母がそうでしたが、長生きをしても、友達が先に死んでしまったら、かなりショックを受けます。長生きしても楽しくなくなるのです。

窪田：たしかに、いくら長生きができたとしても、人との交流や心を動かせるものがなければ、それはつらいだけかもしれません。

田村：特に男性にとっては孤独のリスクが高いですよね。そこで長寿クリニックでは、自分よりもはるかに若い人と仲良くなるための心理学的なスキルを教えてもらえるんです。あとは、常に新しい好奇心をかき立てていくスキルも。これらも心理学的に検証されているエビデンスベースのスキルです。長生きを想定したメンタルケアは、他のよくある長寿を目指したクリニックではやっていないことだと思います。

窪田：それは素晴らしいです。心と体、どちらも健康という、そのバランスが大事ですよね。今の時代、ジェネレーションギャップで、世代間の分断が起きています。でも、年を取っても若い人とコミュニケーションできるスキルを持っていれば、もっとスムーズに年代間の垣根を越えていけるはず。社会にとってもそのほうがいいはずですよね。

次回は、長寿クリニックの話をさらに深掘りしながら、シンガポールにおける健康ビジネスの今後についてお伺いしたいと思います。

（構成：安藤梢）

（田村 耕太郎 ： 国立シンガポール大学リー・クワンユー公共政策大学院兼任教授、2022〜2026年一橋大学ビジネススクール客員教授）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）