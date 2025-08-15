「Dr．スランプ」「ドラゴンボール」などの作品で世界的な人気を誇った漫画家の鳥山明さんをデビューに導いたことで知られる「週刊少年ジャンプ」の元カリスマ編集者、鳥嶋和彦氏が15日までにX（旧ツイッター）を更新。一部で配信された記事の内容について声明を発表した。

鳥嶋氏は「『ドラゴンボールのテーマパークは作るべきじゃない』伝説のジャンプ編集長がサウジの計画に大反対するワケ」の見出しが付けられたインタビュー記事に言及。「あたかも私が能動的に強い口調で語り、且つ『吠えた』等、実際のインタビュー時の状況および事実とは異なる状況描写および、意図とはかけ離れた内容が記載、拡散されていることを大変遺憾に思っています」とした。

「現状の記事においては、私が強い態度や勢いで発言をしているかたちで切り取られており、印象操作および誇大解釈を伴ったかたちで複数メディア、YouTubeチャンネル、個人のSNSアカウントで不正確なかたちを伴って拡散されています」と報告。

「日本の子どもたち、読者たちのことをもっと大切に考えるべき、日本国内に作らず、まず外国（ここにおいて特定の国を名指しする意図はなく、たまたま今回の建設予定地がサウジアラビアであったに過ぎません）に作ることへの違和感については、強く伝えたいところであることは間違いありません」と説明した上で、「本件において、正確に伝えたかったことの意図において、現状では正確性に欠けるものとして、この記事内容について、私の意図する正確な思いや考えを8月23（土）25:00〜放送の『TOKYOM.A.A.D SPIN』および、8月27日（水）配信予定の『ゆう坊＆マシリトのKoso Koso放送局』のYouTubeチャンネルにて声明として発表させて頂くことにしました」と予告。「ご理解よろしくお願いします」と呼びかけた。