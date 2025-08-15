¡Ö±Ø¤Î²þ»¥¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¡õ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡Ô·ÐºÑ¤Î¥×¥í¡¦²®¸¶Çî»Ò¤¬²òÀâ¡Õ
¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ËSuica¤Ê¤É¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥ì¥«¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²þ»¥µ¡¤â¡¢¸òÄÌ·ÏIC¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÉô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¯¥ì¥«·èºÑÀìÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥Á²èÌÌ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VISA¸ÂÄê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï181¼Ò¡¢41ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡Ê2025Ç¯6·îËö¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ë¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤¬2026Ç¯½Õ¤«¤éÁ´Àþ¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì»þ´ü¡¢¿·µ¬È¯¹Ô¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Û¤ÉIC¥Á¥Ã¥×¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃ»´ü´Ö¤·¤«ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢IC¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»öÁ°¤ÎÈ¯¹Ô¼êÂ³¤¤äÊÝ¾ÚÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¸òÄÌ·ÏIC¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤âÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¥¯¥ì¥«¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»ý¤ÁÊª¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤â¥¯¥ì¥«¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥¸ÀÚ¤ì¤Ç¼«Æ°²þ»¥¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥ì¥«¤Ê¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ì¥«·èºÑ¤Ê¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Þ¤ë¤Î¤â¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Ê£¿ô¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Ç¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Äê´ü·ô¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ³ÆþºÑ¤ß¤Î±Ø¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î²þ»¥µ¡¤Ë¥¿¥Ã¥ÁÃ¼Ëö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²þ»¥µ¡¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å²þÁ±¤¬¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ·ÏIC¤Î¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¸òÄÌ·ÏIC¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ï¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¥«¡¼¥É¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤ÎÎÁ¶â¤ò30¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾å¸Â¤Ï500±ß¤È¤ª½Ð¤«¤±1²óÊ¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤ç¤¦¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1Æü¾è¤êÊüÂê¤ÎÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ï1Æü²¿²ó¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Æ¤âºÇÂç740±ß¡£Åìµþ¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤Ï1ÆüºÇÂç820±ß¡¢Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ï10·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ê¤é1ÆüºÇÂç700±ß¤Ç¤¹¡£¾è¤êÊüÂê·ô¤òÇã¤¦¤Ê¤É»öÁ°¤Î¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤â¡ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¸òÄÌ¶É¤Ç¤Ï»ÔÅÅ¤È»Ô¥Ð¥¹¤Î1¥«·î¤Î¾å¸ÂÎÁ¶â¤òÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÈÆ±¤¸9Àé660±ß¤ËÀßÄê¡£Äê´ü·ô¤ÈÆ±¤¸¤ªÆÀ´¶¤ò¡¢Äê´ü·ô¤òÇã¤¦¼ê´Ö¤Ê¤·¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤¬¤ª¶á¤¯¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢±Ø¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£