オフコース、最新ベストが「LPレコード＋ハイレゾ音源ダウンロード」の画期的な内容に

2025年がデビュー55周年となるオフコースの新規編成ベスト『ファイナル・セレクション 1975-1981』が11月26日にリリースされることが決定。同作が、LPレコードにハイレゾ音源のダウンロードが付属した、これまでにない画期的な内容となることがわかった。

■オフコース『ファイナル・セレクション 1975-1981』 収録曲

◇180g重量盤LP

Side A

01. 愛を止めないで

02. 眠れぬ夜

03. Yes-No

04. 秋の気配

05. 言葉にできない

Side B

01. 生まれ来る子供たちのために

02. I LOVE YOU

03. 夏の終り

04. さよなら

05. 私の願い

◇96kHz/24bitWAVファイル（ダウンロード）

※同上（01.～10.の通し番号に変更）

■オフコース『ファイナル・セレクション 1975-1981』ジャケット写真

■高品位のデジタルマスターを同時に入手することができる画期的なアナログ盤登場までの経緯

近年、世界的にアナログ需要が拡大に。特にLPレコードの製造数は増加の一途を辿っている。

その製造工程は、かつてのような1/4インチや1/2インチなどのアナログマスターテープから直接カッティングするのではなく、PCMなどのデジタル音声データを介することが主流となっているが、レコードやテープなどのアナログ媒体はサンプリング周波数やビット深度といったデジタル特有の制限がなく、通常のCD-DA（44.1kHz/16bit）では困難な、連続的なアナログ波形を直接記録することができるため、そのマスターを用意する際には可能な限り情報量の多い、最上位のスペックを選択・追求することになる。

しかし、そんなデジタルマスターも、レコード用のカッティングが終わりラッカー盤が作られたあとは、他に利用されることなくアーカイブに眠ったままになることも少なくない。

今回、ユニバーサル ミュージックがあらたなシステム「U-CONNECT DOWNLOAD」を開発し、高品位のデジタルマスターも同時に入手することができる画期的なアナログ盤の販売を開始。今回の、オフコース『ファイナル・セレクション 1975-1981』が、その第1弾となる。

■アルバム詳細

LPにはシリアルコードの入ったダウンロードカードが封入。ユーザーはコードひとつにつき1度、指定のWebサイトから、期間の制限なく、マスターとして使用されたWAVファイルをダウンロードすることができる。

マスターにはオリジナルのアナログテープからあらたにトランスファーした最新の96kHz/24bit音源を採用。不要な色付けをしないフラットでナチュラルなマスタリングによって、それぞれの楽曲がテープに記録された当時のニュアンスやディテールが最大限に活かされたサウンドとなる。

オフコース（小田和正、鈴木康博、清水仁、大間ジロー、松尾一彦）が発表した数多の名曲の中から、特にファンに愛され続ける究極の10曲を、アナログレコード用に新規に作成された高音質デジタルマスターで堪能しよう。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

オフコース

LP『ファイナル・セレクション 1975-1981』（ハイレゾマスターDL付）

※180g重量盤LP+96kHz/24bitダウンロードカード（ポストカードサイズ）

※特殊ダイカット・ジャケット

オフコース『ファイナル・セレクション 1975-1981』の詳細はこちら

https://store.universal-music.co.jp/products/upjy9526