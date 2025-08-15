バイセルがＳ高、買取事業の堅調推移で通期利益・配当予想を引き上げ

ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>は大幅続伸し、ストップ高の水準となる前営業日比５０１円高の３３３５円に買われた。同社は１４日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算にあわせて、通期業績予想を見直した。最終利益予想はこれまでの３７億９０００万円から４９億円（前期比２．０倍）に引き上げた。売上高は据え置いている。更に期末一括配当予想は５円増額の２５円にすると発表。株式分割考慮後ベースで前期の年間配当は１５円で、実質増配を計画する。好調な業績と配当予想を引き上げたことを好感した買いが入っている。



中間期の業績が計画を上回ったうえ、グループ出張訪問買取事業及びグループ店舗買取事業が引き続き堅調に推移すると見込む。６月中間期は売上高が４８０億１３００万円（前年同期比６７．２％増）、最終利益が２７億８９００万円（同２．３倍）。今期から連結を始めたレクストホールディングスが増収増益に貢献した。



出所：MINKABU PRESS