¼ò¤è¤ê¥ä¥Ð¤¤¡ªÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡ÄÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬´ÎÂ¡¤ËºÇ°¡©¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎNG¿©½¬´·
¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÏÃÂê¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡Ä¡ÄËèÆü°û¤ó¤À¤é¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ë
¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤¬¡¢¼Â¤Ï´ÎÂ¡¤ò¼å¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢´ÎÂ¡ÀìÌç°å¤Î·ª¸¶µ£°å»Õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÎÂ¡¤òÉü³è¤µ¤»¤¿Ì¾°å¤¬¡¢¡Ö°û¤ß¤¹¤®Ãí°Õ¡×¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤È¤¦¤¿¤¦´Å¤¤°û¤ßÊª¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°û¤à¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡£¡Ø¤³¤ì¤ò°û¤à¤È¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬°¤¯¤Æ¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»éËÃ´Î¤È¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÎºÙË¦¤ËÃæÀ»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¸¶°ø¤¬¡¢¡ÖÅü¼Á¡×¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤À¡£
¿©»ö¤ò¤È¤ë¤È·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¤ÎÇ»ÅÙ¡¢¤Ä¤Þ¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤¤Â¡¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢·ìÅüÃÍ¤¬Àµ¾ï¤ËÌá¤ë¡£Ãº¿å²½Êª¤ä´Å¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¡¢´Å¤¤Êª¤Ê¤É¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¿©¤ÙÊª¤ò²á¾ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Áá¿©¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆµÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¡¢¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦Åü¤òÃæÀ»éËÃ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Åü¼Á¡Ê¥Ö¥É¥¦Åü¡Ë¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
·ª¸¶°å»Õ¤¬¡¢»éËÃ´Î¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡×¤À¡£
¡Ö²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤È¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤«¤é¿Í¹©Åª¤Ëºî¤é¤ì¤¿±ÕÂÎ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢²ÌÅü¤È¥Ö¥É¥¦Åü¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÅü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥É¥¦Åü¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤È¤ê²á¤®¤ÏÅöÁ³ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤êÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢²ÌÊª¤ä¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÌÅü¤Ç¤¹¡£²ÌÅü¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¾å¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾®Ä²¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´ÎÂ¡¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Åü¼ÁÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ëÅü¤Ç¤¹¡×
²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÌîºÚÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡¢´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¡¢´ÊÃ±¤ËÌ£¤¬¤¤Þ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¤Ë¤â²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»éËÃ´Î¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÌÊª¤â¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿£²½µ´Ö¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹ALT¡ÊGPT¡Ë¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ï¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÃæ¸µ¤Ç¥á¥í¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¡¢Áá¤¯¾ÃÈñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÌÊª¤ÎÅü¤Ï²ÌÅü¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï´ÎÂ¡¤ò°ìµ¤¤ËÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¿Í¤Î£³¿Í¤Ë£±¿Í¤¬¡Ö»éËÃ´Î¡×¡ÄÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È10Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ë
´ÎÂ¡¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»éËÃ´Î¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿©À¸³è¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿©À¸³è¤¬°¤±¤ì¤Ð»éËÃ´Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î£³¿Í¤Ë£±¿Í¡¢¿äÄê4000Ëü¿Í¤¬»éËÃ´Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï30Âå¡¦40Âå¤¬È¯¾É¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£»éËÃ´Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È´ÎÂ¡¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë»éËÃ´Î±ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯¡¢°¤¤½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÀþ°Ý²½¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢´Î¹ÅÊÑ¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×
ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ÎÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»éËÃ´Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»éËÃ´Î¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢Åü¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯ÄøÅÙ¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ°Ê³°¤Ë¤â¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Í¾¾ê¤ÊÅü¤Ï¡¢·ì´É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆâÂ¡»éËÃ¤«¤é¤Ï¡¢·ì°µ¤ò¾å¤²¤ëÊª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¡¢¹â·ì°µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬»éËÃ´Î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Âå¼Õ¤ä²òÆÇ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÎÂ¡¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤¼Ô¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¼å²»¤òÅÇ¤«¤Ê¤¤¡£ÄË¤ß¤äÉÔ¶ñ¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ç¡¢Áá´ü¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬¡¢ºÙË¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡ÖALT¡ÊGPT¡Ë¡×¤À¡£
¡ÖALT¡ÊGPT¡Ë31°Ê¾å¤Ï»éËÃ´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20¡Á30¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±£¤ì»éËÃ´Î¡£¤É¤Á¤é¤âÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤Ï20°Ê²¼¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡Ö¤ª¿Ý¤ò¥×¥é¥¹¡×¤¹¤ë¤È´ÎÂ¡¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
»éËÃ¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¤Ê´ÎÂ¡¤òÊÝ¤ÄÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¿©½¬´·¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¡¢·ª¸¶°å»Õ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤¹Áá¿©¤¤¤ò¤ä¤á¡¢¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤Î¤È¤ê²á¤®¤Ï´ÎÂ¡¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÅü¼Á¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££³¿©¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¡¦¥Ñ¥ó¡¦ÌÍ¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê£±³äÄøÅÙ¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Æù¡¦µû¡¦Íñ¡¦ÌîºÚ¡¦¤¤Î¤³Îà¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£Îã¤¨¤Ð¡¢200cc¤ÎÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢Ãº¿å²½Êª¤¬10g°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢£¹g°Ê²¼¤òÌÜ°Â¤Ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÌ£Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢·ª¸¶°å»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÌÍ¤Ï¾¯¤Ê¤á¡¢è§¤ÇÊý¤Ï¹Å¤á¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥ì¥ó¥²¤Ë¤ª¿Ý¤È¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢£²ÇÕ¤¯¤é¤¤°û¤ß¡¢¥á¥ó¥Þ¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢Íñ¤Ê¤É¤Î¶ñ¤«¤é¿©¤Ù¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¶ñ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð£²Ê¬¸å°Ê¹ß¤ËÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È³ä¤ÈÁá¤¯Íî¤Á¤ë¤Î¤â»éËÃ´Î¤ÎÆÃÄ§¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢10Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤À¡£
¡Ö¿©¸å¤ËÊâ¤¯¤È¡¢Åü¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¿©¸å¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âOK¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê£µÉÃ¤«¤±¤Æ¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¾å¤²¤ë¡¢¥¹¥í¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÂÀ¤â¤â¤ä¤ª¿¬¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åü¤¬ÃæÀ»éËÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡×
»éËÃ´Î¤òËÉ¤°À¸³è½¬´·¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£Æ¯¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â·ò¹¯¤ÇÆ¯¤Â³¤±¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àµ¤·¤¤´ÎÂ¡¥±¥¢¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢§·ª¸¶µ£¡Ê¤¯¤ê¤Ï¤é¡¦¤¿¤±¤·¡Ë¡¡·ª¸¶¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶±¡Ä¹¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡£Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£¡Ç08Ç¯¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ª¸¶¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ò³«±¡¡£¡Ö·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¡×¤ÎÄó¾§¼Ô¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ø·èÄêÈÇ¡ªÆâÂ¡»éËÃ¤òÍî¤È¤¹Ì¾°å¤Î¥ï¥¶¡Ù¡ÊTJ MOOK¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§îß»ýÍÛ»Ò
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£1983Ç¯¡¢»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£10Ç¯´Ö¡¢·ò¹¯¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç·î´©»ï¡¦Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°å»Õ¤äÀìÌç²È¤Î¼èºà¡¢´ë²è¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£