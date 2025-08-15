¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£ÄÙ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¾×·â¡ªÄ®ÅÄ¹À¼ù¤¬90Ç¯¤Ö¤êV¤ò²óÁÛ¡£¡ÈEL¤ÎÌ¯¡É¤â¸ì¤ë¡Ö¥Á¥§¥³¤È¤«¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¤¬¡¢DAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¢ÆâÅÄ»á¤È¶¦¤Ë2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥óSG¤Ïºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ø¥ó¥¯¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë¼¡¤°£³°Ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç£¹¾¡£±Ê¬¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢ÂçµÕÅ¾¡£90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤¬Ä¶Ëþ°÷¤Ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂç¹×¸¥¤·¤¿27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢ÆâÅÄ»á¤«¤é¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥óSG¤Ï¤Þ¤¿¡¢£³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÁê¼ê¤È¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ê2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂÐÀï¤·¤¿¡Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£º£¡Ê2024-25¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤«Ì¾Ìç¡£¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼Á¤âÀï½Ñ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥³¤È¤«¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤ÆÆùÃÆÀï¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¸µ¤Ç·Ò¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡£Ä®ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¤Î²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£ºòµ¨¤Ï£±¥´¡¼¥ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
