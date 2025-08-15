タレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さん夫妻が2025年8月14日、第5子の名前を公表した。

「家族みんなが納得する名前が良かったので」

辻さんは3月に第5子の妊娠を発表し、8月8日に5人目となる次女を出産した。14日の投稿では、白いレース付きのヘアバンドをつけた次女に、淡い黄色の柄が入った命名書を添えた写真を公開。

「命名 我が家の次女の名前が決まりました 5人目次女の名前は...夢空（ゆめあ）に決まりました」と報告した。

「家族みんなが納得する名前が良かったので 家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めました」とし、「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き 夢空をどうぞ宜しくお願いします」と結んだ。

夫の杉浦さんも、インスタグラムにベビーベッドを覗き込む自身の写真を添え、「ベビちゃんの名前が決まりました 杉浦 夢空（ゆめあ）です」とつづった。

「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です」と明かし、「夢いっぱいな人生のスタート 杉浦ファミリーの次女・夢空ちゃん！ これから、よろしくお願いします」としている。

ストーリーズでは、13日に出生届を提出したことを報告している。

辻&杉浦は「キラキラネーム寄り」も「子どもたちの意見がすごい強くて」

辻さんは13日放送のバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）の「辻ちゃんニュース」とのコーナーで、第5子の名前をめぐり「出産直前 親と子の争い勃発」と明かしていた。

また、辻さんは、YouTube動画で「めちゃめちゃ悩んでます。何個か候補はあるんだけど、でも、顔見て決めようかなとも思ってるし......」と告白。

「私とたぁくん（杉浦さん）が、『キラキラネーム寄り』にいっちゃってて」とした一方で、「子どもたちの意見がすごい強くて。（第4子の）幸空はあれですけど、希空・せい・昊空の名前の意見は、わりと一緒な感じなんです」と明かしていた。

SNSでは、「辻ちゃんちの赤ちゃんの名前が夢空ちゃんだって やっぱり空はつけるよね。どんなキラキラネームになるかと思ったけど普通に可愛い！」「辻ちゃんちの第5子のお名前、本来なら親２人で決めるところを、兄弟含めた家族全員で考えたなんて本当に素敵だなと思う」など、名付けに注目していたファンからの投稿が上がっている。