¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤¿¨¡¨¡Baby¡ìz BreathÍÛ°ª¤Ï¤ë¤Í¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥À¥¤¥¹¡×¤Ë¹ï¤à½é¿´
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBaby¡Çz Breath¡×¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¥Ö¥ì¥¹¡¢ÄÌ¾Î¥Ù¥Ó¥Ö¥ì¡Ë¤ÎÍÛ°ª¤Ï¤ë¤Í¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥À¥¤¥¹¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó1¥«·î¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ÈÑ³¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê·è°Õ¤ÇÄ©¤ß¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¿·¶Ê¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥À¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÏ©Àþ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¡£¥Ç¥â²»¸»¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÊÄ¶¤Ç¡¢²Î»ì¤â¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿¶ÉÕ»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤Ë±þ¤¨¤Æ¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¡×¡£¾Ð´é¤òÉõ¤¸¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°Õ¼±¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¢ö¤â¤·¤â¤¢¤Î»þ¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡½¡½¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡£Å·ºÌ¥ì¥¤¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¤³¤Î°ìÀá¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤ä³ëÆ£¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¡Ö³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿½Å¤ß¤¬½É¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥ÓÁ°¤Ë3ÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤â¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸¡È¤â¤í¤¤¡É¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¡£¤À¤«¤éÉ½¾ð¤äÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â3ÈÖ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¸»¤Ç¤â°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤Ï´¶¾ð¤òÉõ¤¸¤ÆÀï¤¤¡¢ÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤ì¤Ð°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¡£ÍÛ°ª¤Ï¤ë¤Í¤Î´ãº¹¤·¤¬º£¡¢¥Ù¥Ó¥Ö¥ì¤Î¡ÈTimeless Innocence¡Ê±Ê±ó¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¡Ë¡É¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê±¢±Æ¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£