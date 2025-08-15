松下洸平『UOMO』10月号の表紙に登場！スペイン5都市をめぐった36ページの特集も掲載

■ここだけの本音満載のロングインタビューは必読！

松下洸平が、8月25日発売の『UOMO（ウオモ）10月号』（集英社）の表紙を飾る。

同誌で「松下洸平 First Light」を連載中の松下。松下の「はじめて」の経験をリポートするこの連載の4回目のとなる今号では「松下洸平、はじめてのスペイン」特集が実現。マドリード、バルセロナ、サン・セバスティアン他計5都市での1週間におよぶ長期撮影を敢行した。

芸術都市バルセロナを舞台に、ラグジュアリーブランドの最新コレクションを華麗に着こなすファッションストーリー、首都マドリードではユニクロのデイリーウェアで休日スタイルを撮影。美食の街サン・セバスティアンでのグルメリポートおよび本音が詰まったロングインタビューも必見だ。

街に溶け込んだクールな表情から、旅を満喫してあふれる笑顔まで様々な松下の魅力を余すことなく堪能できるのはもちろん、最新のスペインガイドとしても活用できる。

表紙はバルセロナの有名な夕陽スポット・モンジュイックの丘にて、貴重なタイミングを見計らって撮影することのできた奇跡の一枚を採用。遠くにはあのサグラダ・ファミリアを望み、夕陽に照らし出された松下の姿は、これまで何回か登場した『UOMO』表紙の凛々しさを確実に更新している。

「ひとりでも多くの読者の方に、最高の経験を共有してもらえたらうれしいです」と松下が話すように、ページをめくれば、見たことのない情熱の国と俳優・松下洸平の現在地がかつてないボリュームで迫ってくる。『UOMO』史上最大規模の海外ロケで送る表紙と36ページの特集、ぜひチェックしよう。

撮影／荒井俊哉

書籍情報

2025.08.25 ON SALE

『UOMO（ウオモ）2025年10月号』

『UOMO』OFFICIAL SITE

https://www.webuomo.jp/