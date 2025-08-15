Snow Man『それスノ』新企画で不良たちが甲子園を目指す学園ドラマに挑戦！台本には台詞が書いていないアドリブブロックが

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演！

TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。8月15日19時からの2時間スペシャルは、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を届ける。

今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態。

なんとその部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。

さらに、『SOOKIES』には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚愕する。

メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。物語の衝撃のラストにも注目だ。

