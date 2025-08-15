11時の日経平均は297円高の4万2946円、ＳＢＧが130.67円押し上げ 11時の日経平均は297円高の4万2946円、ＳＢＧが130.67円押し上げ

15日11時現在の日経平均株価は前日比297.15円（0.70％）高の4万2946.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は628、値下がりは937、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を130.67円押し上げている。次いでファストリ <9983>が33.22円、ソニーＧ <6758>が22.28円、レーザーテク <6920>が15.26円、東エレク <8035>が10.13円と続く。



マイナス寄与度は16.21円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、クレセゾン <8253>が12.66円、電通グループ <4324>が7.63円、スクリン <7735>が4.52円、トレンド <4704>が4.22円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は銀行で、以下、保険、非鉄金属、電気・ガスと続く。値下がり上位には水産・農林、金属製品、倉庫・運輸が並んでいる。



※11時0分4秒時点



株探ニュース

