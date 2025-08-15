Snow Man、学園ドラマをアドリブで乗り切る ゲストに朝ドラ俳優、日本アカデミー賞受賞俳優がサプライズ登場
9人組グループ・Snow Manが出演する15日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を届ける。
【番組カット】かっこよすぎ…学ラン姿のSnow Man
今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態…。その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない…というもの。
さらに、『SOOKIES』には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場し、その顔ぶれには事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚がくする。
メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか。さらに、物語の衝撃のラストにも注目だ。
