トム・ブラウン『ニッポン放送圧縮計画』200回も…リスナーから祝福メールなく布川が暴言「ナメんなよ！」
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回「ep.200 祝200回計画」が、8日に配信された。
【番組カット】みちおのトークに笑顔を浮かべる布川
記念すべき200回を迎え、「めでたいですね」と切り出した布川。しかし、リスナーから200回を祝うメールが来ていないと聞くと「ナメんなよ！おめでとうメールをよこせ！」と、暴言が飛び出す記念回となった。
番組では、6月27日から7月15日に「番組配信200回記念！あなたが選ぶ圧縮回 ベスト10募集キャンペーン」でリスナーから募集した人気エピソードTOP5を発表し、該当回の音源を聴きながら当時の状況を振り返った。
さらに200回を記念して、200回分の配信を早送りして1分ずつに縮めて繋いだエピソード「【特別編】トム・ブラウン のニッポン放送圧縮計画 配信200回記念 200回分を200分に圧縮合体 ver」も配信。200分間で全200回の配信を一気に楽しめる内容となっている。
『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』の最新回は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストプラットフォームで配信中。radikoでは最新回だけでなく、過去回も含めた全エピソードを聴くことが出来る。
