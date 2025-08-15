スターバックス「涼み 抹茶 ムース ティー」8・18登場 真夏にぴったりの和の涼感ドリンク
スターバックス コーヒー ジャパンは、18日から暑さが続くこの季節にもぴったりま「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売する。ほろ苦く香り豊かな抹茶と、ふんわり甘いホワイトモカフレーバームースを重ねた、真夏に涼を感じられる一杯だ。
商品は、抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格ティーに、ふんわりと軽やかな口あたりのホワイトモカフレーバームースを重ねた、見た目にも味わいにも涼しさを感じる一杯。ティーの部分は、抹茶の奥深い香りや本来の味わいであるほろ苦さを際立たせたさっぱりとした飲み心地に仕上げている。
その上に、まろやかな甘さとコクを感じられるふわふわのホワイトモカフレーバームースと香りたつ抹茶パウダーを振りかけており、混ぜ合わせるたびに、抹茶のほろ苦さとあまく、やさしいムースの味わいが心地よく広がる和の涼みティーとなっている。
■『涼み 抹茶 ムース ティー』（Iced）TALLサイズのみ
持ち帰りの場合：579円／店内利用の場合：590円
販売期間：2025年8月18日（月）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
