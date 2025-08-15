【MLB】エンゼルス 6-5 ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）

【映像】中継が一瞬捉えた塁上で大谷がネトに“抱きつく”様子

8月13日（日本時間14日）、エンゼル・スタジアムで行われたエンゼルス対ドジャースの一戦に、ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発出場。エンゼルス時代の元チームメート、ザック・ネト内野手と塁上でじゃれ合う一幕が話題となっている。

4回表、1死一、二塁の場面だった。ベッツ内野手がライト前ヒットを放ち、一塁走者の大谷が二塁へ進塁した際のことだ。二塁ベース上でエンゼルスのネトに対して、一塁から走ってきた大谷が抱きつくような動きを見せる。旧知の仲であるネトと楽しげに戯れ合う姿が僅か一瞬だけ中継カメラに捉えられた。

エンゼルス時代から親交が深いことで知られる2人の交流に、SNS上では「塁上でネトくんと」「兄弟のじゃれ合いｗ」「ねっ谷www」「確信犯ネト」といった反響の声があがっていた。

真剣勝負の舞台でありながらも旧友との“再会”を楽しんでいるかのようにも見えた大谷とネト。かつてのチームメートとの変わらぬ関係性を感じさせる試合中の一幕は、ファンの間で話題となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）