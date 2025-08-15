女優の永野芽郁（25）について、NEWSポストセブンが8月8日、《永野芽郁が過ごす4億円マンションでの“おとなしい暮らし”と、知人が吐露した最近の様子》と題した記事を配信した。内容はタイトルの通りで、騒動発生後、永野が「4億円ほどで購入した広い部屋」の自宅でおとなしく過ごしているとしたうえで、知人が永野の近況について語る声を伝えている。

永野といえば4月23日に「週刊文春」電子版が報じた田中圭（41）との不倫疑惑をきっかけに全CMを降板。表舞台から姿を消したが、7月29日には「第29回ファンタジア国際映画祭」に登場し、公の場に復帰している。不倫疑惑で世を騒がせた当人が「おとなしく過ごす」というのは何とも意味深だが、何より破壊力があるのが、やはり「4億円」というパワーワードだろう。

「芸能人としてのキャリアはすでに10年以上ありますが、永野さんは今年の9月24日の誕生日でやっと26歳とまだまだ若手。とはいえ、昨年12月に公開された主演映画『はたらく細胞』は興行収入が62億円を突破しているところからして、若手のトップ女優であることは明らかです。4億円マンションは本人の格にふさわしいのではないでしょうか」（週刊誌芸能記者）

永野芽郁と橋本環奈は、同じ1999年生まれ

25歳の時点で「億ション」をすでに購入しているとは大したものだが、永野に勝るとも劣らないのが女優の橋本環奈（26）だ。2021年11月に「女性自身」が、自宅として3億円相当の都内の超高級マンションの一室を購入したと報道。購入した時期については前年の20年10月としているが、前出の週刊誌芸能記者はこう続ける。

「橋本さんは1999年2月3日の早生まれですから、購入時点での本人の年齢は『21歳』。価格こそ永野さんに及びませんが、3億円のマンションを永野さんよりも若くして購入した可能性があるわけです。考えてみれば2人は学年こそ橋本さんがひとつ上ですが、同じ1999年生まれの同い年。若くしての億ション購入という事実からして、その稼ぎっぷりが想像できます。まあCM本数が多い橋本さんの年収は億ション購入時にはとっくに1億円を超えていて、今じゃ2億円前後なんて噂もあって、それがここ何年も続いているともっぱらです。永野さんはそれ以上だったとみられています。もっとも今後は2人の間に“格差”が生じるでしょうが……」

橋本と永野に続く「億ション所有」の若手女優は出てくるのか。

