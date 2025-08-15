「EVERINO（ES-LA30）」 13万2000円（税込）

象印マホービンのスチームオーブンレンジ「EVERINO（エブリノ）」シリーズより、30Lサイズの「ES-LA30」が9月上旬に登場します。オーブンレンジにありがちな「あたためムラ」を抑え、“本当に使ってもらえるレンジ”を目指して開発したEVERINOシリーズ最新作です。

業界初となる「ツインエンジン構造」を搭載することで、食材や弁当などの温め時や冷凍ものの解凍時に生じやすい“温めムラ”を抑えるなど、使用頻度の高いレンジ機能を向上させた一台です。

ツインエンジン構造とは？

ツインエンジン構造

「EVERINO（エブリノ）」最新モデルの特長は、マイクロ波を発生させる装置「マグネトロン」を庫内の底面部と奥側の2ヵ所に搭載した、業界初の「ツインエンジン構造」。2方向からの加熱により、30Lの広い庫内でも食材の温めをムラなく均一に、また効率的に行えるようになっているとのこと。

別の料理を上下で一度にあたため可能

レンジ出力は150W～最大1000W。オーブン＆グリル調理用の加熱ヒーターは最高温度が250℃、30～45℃の発酵調理にも対応。

付属の角皿をセットすることで、一度に最大4品を食材ごとに最適な温度で同時に温められる「2段あたため」や、ワット数と時間を入力して冷凍食品やお弁当などをスピーディーに温められる「すごはやWレンジ」も搭載。

さらに揚げ物を揚げたてのようにサクッと仕上げる「揚げ物 サクレジ」や、蒸気で肉まんなどをふわっと美味しく温める「スチーム加熱」など、使う頻度が高いレンジ機能も進化しています。

カラーはブラックとホワイトの2種類。食材の温度を正確に検知しながら加熱ムラを抑えた解凍ができる「すごはや解凍」も搭載

また、調理機能もグレードアップが図られています。全方位からの加熱でカレーやシチューなどの煮込み料理を短時間で美味しく仕上げる「Wレンジ」、オーブン・グリル機能とレンジの合わせ技で分厚い肉をジューシーに調理する「すご技オーブン」「芯までレジグリ」など。時短と上質な仕上がりをダブルで実感することができます。

使い勝手の良さにも注目

間口は幅41cm×高さ20cmと広く、大皿や大きめの弁当もスムーズに出し入れが可能。扉の開閉が静かに行えるドアクッション構造や、引き出し式のメニューボードなど、使い勝手のよさを感じさせる設計です。

庫内は天面フラット仕様に加えて各面にシリコンコーティングが施され、調理後の拭き掃除が簡単。気になるニオイを高温で分解する脱臭機能も備わっており、いつでもクリーンな状態で使うことができます。

幅広い調理法と使いやすさでいつものメニューをより一層グレードアップさせてくれそうな「EVERINO」最新モデル。買い替え時の有力候補に加えてみては？

●DATA

スチームオーブンレンジ「EVERINO（ES-LA30BA／ES-LA30WA）」

価格：13万2000円（税込）

外寸：幅428mm×高さ395mm×奥行445mm（ハンドル込み500mm）

重量：約25kg

カラー：ブラック／ホワイト