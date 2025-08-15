ACEes佐藤龍我＆深田竜生、告白への考え方に共通点「意識してもらえる」「気持ちがたかぶって」
【モデルプレス＝2025/08/15】ACEes（エイシーズ）の佐藤龍我と深田竜生が、14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜※この日は深夜1時15分〜）に出演。告白について語った。
【写真】ファンをときめかせたACEes
「自分から告白したい？それともされたい？」と問われると、2人は「したいです！」と即答。深田は「やっぱり男からいくもの」と、佐藤も「しなくちゃ」と自分から告白したいと明かした。
そして「相手にどれくらい脈があったら告白するか？」が話題となると、深田は「別に脈なくても伝えるかもしれないです」と口に。「（相手が）意識してなかった場合は意識してもらえるし、ダメならダメで諦めるかそこから何回もいくかわからないですけど」と話す深田に、佐藤も「僕も深田と同じかもしれない。たぶん気持ちがたかぶって言いたくなっちゃう」と深田に共感した。
また、2人がしてみたい告白を明かす場面も。深田はサウナでの告白が憧れだといい、「あぁ〜、サウナ気持ちよかったね。整った？ねえねえ、付き合ってほしい」と告白を実演。深田の独特な告白シチュエーションに、MCの鈴木愛理は「今？」と戸惑いを表したが、深田は「整う時って確実にOKもらえるんじゃないかって」とサウナ告白に憧れる理由を語り、笑いを誘った。
さらに佐藤は「ずっと小さい時から同級生、幼馴染」が相手の憧れの告白を明かした。「告白ゲームみたいなのやらない？お互い好きなところとか告白して、相手を胸キュンさせたほうが勝ち。僕はずっと小さい頃からあなたを見てて、大人になって本当にずっとずっとこれからも一緒にいたいと思いました。これ本当だよ。これは俺の本当の気持ち。俺と付き合ってください」とカメラに向かって真剣なまなざしで告白を実演する佐藤に、スタジオからは「かわいい」と絶賛する声が上がった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファンをときめかせたACEes
◆佐藤龍我＆深田竜生、女性への告白について明かす
「自分から告白したい？それともされたい？」と問われると、2人は「したいです！」と即答。深田は「やっぱり男からいくもの」と、佐藤も「しなくちゃ」と自分から告白したいと明かした。
◆佐藤龍我＆深田竜生、理想の告白を実演
また、2人がしてみたい告白を明かす場面も。深田はサウナでの告白が憧れだといい、「あぁ〜、サウナ気持ちよかったね。整った？ねえねえ、付き合ってほしい」と告白を実演。深田の独特な告白シチュエーションに、MCの鈴木愛理は「今？」と戸惑いを表したが、深田は「整う時って確実にOKもらえるんじゃないかって」とサウナ告白に憧れる理由を語り、笑いを誘った。
さらに佐藤は「ずっと小さい時から同級生、幼馴染」が相手の憧れの告白を明かした。「告白ゲームみたいなのやらない？お互い好きなところとか告白して、相手を胸キュンさせたほうが勝ち。僕はずっと小さい頃からあなたを見てて、大人になって本当にずっとずっとこれからも一緒にいたいと思いました。これ本当だよ。これは俺の本当の気持ち。俺と付き合ってください」とカメラに向かって真剣なまなざしで告白を実演する佐藤に、スタジオからは「かわいい」と絶賛する声が上がった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】