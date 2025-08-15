鈴木亮平＆菜々緒、抜群スタイル際立つ姿 海での写真に「眼福」「シンクロ率すごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、14日に更新された。公開中の映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」で共演する俳優の鈴木亮平との海でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】鈴木亮平＆菜々緒、お揃いポーズで抜群スタイル披露
投稿では「インタビューでも何度かエピソードトークにあがっていた鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム ついに写真解禁です」と共演者との親密な関係を明かす写真を公開。「午前中、撮影が雨で中止になって急遽時間ができたのでお出かけしました」と撮影の合間に海へ向かった経緯を説明し、菜々緒が美しいウエストラインを際立たせたコーディネートで鈴木と同じポーズを披露する写真を3枚載せている。
この投稿に、ファンからは「眼福すぎます」「2人のシンクロ率すごい」「さすがバディ」「2人ともスタイル抜群」「脚長い！」「微笑ましい」「仲良しで尊い」といったコメントが寄せられている。
本作は、2021年、TBS系日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」の劇場版第2弾。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主で切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクター。菜々緒は看護師の蔵前夏梅を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木亮平＆菜々緒、お揃いポーズで抜群スタイル披露
◆鈴木亮平＆菜々緒、海で抜群スタイル披露
投稿では「インタビューでも何度かエピソードトークにあがっていた鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム ついに写真解禁です」と共演者との親密な関係を明かす写真を公開。「午前中、撮影が雨で中止になって急遽時間ができたのでお出かけしました」と撮影の合間に海へ向かった経緯を説明し、菜々緒が美しいウエストラインを際立たせたコーディネートで鈴木と同じポーズを披露する写真を3枚載せている。
◆劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」
本作は、2021年、TBS系日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」の劇場版第2弾。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主で切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクター。菜々緒は看護師の蔵前夏梅を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】