「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、スポブラトレーニングウェア姿に反響「理想」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが14日、自身のInstagramを更新。トレーニング前の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、スポブラで美ボディ披露
羽柴は「トレ行く前の私」とコメントし、スポーツブラのトレーニングウェアを着用した姿を披露。背中の美しいラインが印象的なスポーツブラとレギンスのコーディネートで、引き締まった美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美ボディすぎる」「綺麗」「理想」「モチベーション上がる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆羽柴なつみ、トレーニングウェア姿を公開
