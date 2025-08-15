Snow Man宮舘涼太＆目黒蓮、半年間温めた「幻の伝説のお便り」の質問に回答
【モデルプレス＝2025/08/15】Snow Manの目黒蓮と宮舘涼太が2025年8月14日放送の、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21：00〜21：30）に出演。半年間温めた“伝説のお便り”での質問に答えた。
ラジオでは久しぶりとなる目黒＆宮舘のコンビ。このコンビは2024年12月以来ということで、宮舘は「これね、ずっと読みたかったお手紙なんですよ。去年の12月のときに読みたかったんだけど時間の都合で読めなかったやつを半年かけて取っておいたんですよ。これだけどうしても読みたい！」と切り出し「Snow Manのみなさんはお買い物をして貯まったポイントはちょこちょこ使いたいタイプですか？大口で一気に使いたいタイプですか？」とリスナーからのメールを読んだ。
宮舘は「これが半年前に取っておいた幻の、伝説のお便り。ポイントの話でした！」と笑い、目黒も笑い声を上げた。宮舘は「目黒さんは日頃ポイントを貯めるんですか？」と目黒に質問。目黒は「ワクワクしますよね、貯める系って。でも忘れちゃってることもあるから、結果的にめちゃくちゃ貯まってから使う派になるのかな」と答えた。
宮舘は「俺この前あったんですよ。ネットショッピングで買い物をするんだけど、ポイントがすごい貯まってたのよ。使ったの、全部一気に」と告白。段ボールの量がすごかったと言い「玄関埋まっちゃって。一気に日用品とかあれもこれも、全部この際買ったの」と語った。宮舘は「宅配の方って優しいよね。朝からピンポンって。『宅配便なんですけど、こんだけの量が来てしまったんですけど、これどうしますか？』みたいな」とやり取りを振り返り「『すみません、暑い中申し訳ない。ここ置いておいてもらっていいですか？』って言って。一気に使っちゃう派でした！」と明かした。（modelpress編集部）
