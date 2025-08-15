うす、、薄いぞこいつは！

今秋登場が期待されている、Apple（アップル）の新型iPhone「iPhone 17 Air」。

極薄になるぞ！みたいな噂が多方面から聞こえてきますが、ダミーモデルと思われる筐体を収録した動画がリーカーによって共有されたので、ちょっと見て！

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN - Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

噂どおりの薄さ、びっくりしちゃったよ…。

サイドとかボタンがギリギリ収まるくらいの厚みしかありません。こんな板みたいなiPhone本当に出るのか…。

厚み以外の噂も確認してみましょうか！

さて、薄さにビビったところで、サイズ以外のところもチェック。

動画から読み取れるのは…

・カメラバー採用 ・一眼カメラ ・Appleロゴ端末中央 ・スカイブルーのボディカラー ・iPhone 16 Proよりも幅も高さもちょっと大きめ ・カメラコントロールボタンあり

といった感じ。

これまでの噂（噂のまとめはこちら）をほぼ踏襲したダミーモデルですね。こんな板みたいなiPhone本当に…（2度目）。

いやいや、あくまでもダミーモデルなので、本当に出るか？は謎ですが、期待したくなるねこりゃ！

