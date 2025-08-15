ほとんど板じゃん…。リーク動画で見えたiPhone 17 Airの激薄フォルム
うす、、薄いぞこいつは！
今秋登場が期待されている、Apple（アップル）の新型iPhone「iPhone 17 Air」。
極薄になるぞ！みたいな噂が多方面から聞こえてきますが、ダミーモデルと思われる筐体を収録した動画がリーカーによって共有されたので、ちょっと見て！
IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN- Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025
噂どおりの薄さ、びっくりしちゃったよ…。
サイドとかボタンがギリギリ収まるくらいの厚みしかありません。こんな板みたいなiPhone本当に出るのか…。
厚み以外の噂も確認してみましょうか！
さて、薄さにビビったところで、サイズ以外のところもチェック。
動画から読み取れるのは…
・カメラバー採用
・一眼カメラ
・Appleロゴ端末中央
・スカイブルーのボディカラー
・iPhone 16 Proよりも幅も高さもちょっと大きめ
・カメラコントロールボタンあり
といった感じ。
これまでの噂（噂のまとめはこちら）をほぼ踏襲したダミーモデルですね。こんな板みたいなiPhone本当に…（2度目）。
いやいや、あくまでもダミーモデルなので、本当に出るか？は謎ですが、期待したくなるねこりゃ！
