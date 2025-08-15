【ボルティモア（米メリーランド州）＝平沢祐】米大リーグは１４日、各地で行われ、オリオールズの菅野はマリナーズ戦に先発し、５回１／３を３安打１失点と好投して１０勝目（５敗）を挙げ、メジャー１年目で２桁勝利をマークした。

スコアは５―３だった。

「全球種を効果的に使えた」

ローテーションを守ってきた証しを手にした。オリオールズの菅野が２桁勝利を達成。節目の１勝を「あくまで通過点ではあるけれど、素直にうれしい」と喜んだ。

前回登板を相手打線が研究していることも踏まえ、どう組み立てていくかを「しっかり細かいところまで練って」マウンドに上がり、正確な制球力で実行した。「全球種を効果的に使えた」。序盤から危なげなくアウトを積み重ねた。

要所での粘りも抜群。味方が３点を先取した直後の五回、先頭の６番打者に二塁打を許して、初めて得点圏に走者を背負った。７番打者へは３ボールとしたが、慌てずにカウントを整え、スライダーを低めに制球してバットに空を切らせた。走者を三塁に進められることなく一死奪ったことで「１点もあげない」とギアを上げる。次打者はカットボールで一ゴロ。その次の打者は速球で右飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。

雨での試合中断により降板した六回途中まで３安打に抑えた。文句の付け所のない投球にも、「ピッチャーは継続が大事。何とか最後までこの調子とペースで投げ続けられるようにと思っている」と３５歳のベテラン右腕。この日のような投球ができれば、どんな打線も怖くないはずだ。（平沢祐）