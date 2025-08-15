番組では『街に遺る八〇年の記憶』と題し日常の風景に今なお残る“戦争の爪痕”を巡ります。

今回訪れたのは東京・市ヶ谷にある防衛省。その地下には、旧日本軍の中枢機関である”大本営”の防空壕が今も眠っています。終戦間際に刻まれた記憶を、直川貴博キャスターが取材しました。

直川貴博キャスター「市ケ谷駅近くにやってきました。こちらは江戸城の外堀の一部なんだそうです。穏やかないつもの日常が流れています」

オフィスビルと歴史ある風景が共存する町並みを抜けると・・・。

直川貴博キャスター「ありました。防衛省です。」

東京・市ヶ谷の高台に位置する防衛省。その敷地内には、80年前を物語るものが今も残されているといいます。直川キャスターが案内されたのは庭園の中。

防衛省 冨川誠一防衛事務官「こちらですね」

直川貴博キャスター「すごく大きくて立派な灯籠が見えてきました」

庭園に置かれた灯籠は80年以上前に建てられたもの。戦時中には“ある役割”を果たしていたといいます。その答えは灯籠の真下にありました。

直川貴博キャスター「こちらは何でしょう」

防衛省 冨川誠一防衛事務官「大本営地下壕跡になります」

戦時に設置された、天皇陛下を補佐する最高統帥機関「大本営」。その主要となる陸軍部などが使っていたとされる防空壕です。中に入っていくと。

直川貴博キャスター「一気に空気感が変わりました。外は35℃を超える猛暑だったんですけど、地下壕はすごくひんやりします。半袖では肌寒いくらい。」

内部へ進むと。

直川貴博キャスター「これは造りはコンクリート？」

防衛省 冨川誠一防衛事務官「そうですね。鉄筋コンクリートです。コンクリートの層(の厚さ)が1メートルあるということです」

厚さ1メートルの鉄筋コンクリートで作られた地下壕は、幅48メートル、奥行き52メートルにもわたる広さがあります。玉音放送によって終戦が伝えられる5日前。地下壕内部では、ある歴史的な出来事があったといいます。

防衛省 冨川誠一防衛事務官「皇居の地下で御前会議が行われて、その結果をこちらで陸軍大臣が高級部員に対して説明をしたと」

1945年8月10日、午前9時30分。当時の阿南惟幾（あなみ これちか）陸軍大臣が陸軍幹部に伝えたとされるのは、“ポツダム宣言を受諾する”という天皇陛下の“ご聖断”。降伏し、戦争を終わらせるという決断です。終戦間際、激動の歴史を刻んだ大本営地下壕。内部には、いまも80年前の記憶が残されています。

直川貴博キャスター「(天井に)大きく円形に穴が開いている」

防衛省 冨川誠一防衛事務官「これが先ほどの石灯籠の中にあるパイプと繋がっている」

地上の灯籠と繋がっているのは、換気のために設置された通気筒です。漏れ出る光や爆風を軽減できるようにパイプは曲がっているため、灯籠は真上ではなく少し離れた場所に位置しています。

直川貴博キャスター「あの石灯籠はカムフラージュ？」

防衛省 冨川誠一防衛事務官「そうですね。ここに空気の出入り口があるというのがわかると、そこに何か仕掛けられてもまずいでしょうから」

地下壕の建設が始まったのは1941年8月。真珠湾攻撃のおよそ4か月前です。内部には水洗トイレや炊事場などが備えられていて、戦時中は最大200人ほどが過ごしていたといわれています。

直川貴博キャスター「すごくこう、生々しくも現実を突きつけられているような・・・。歴史がまさにここにあるんですね」

今なお街に遺る、80年の記憶。現在、地下壕は歴史的な建造物として一般公開されています。

直川貴博キャスター「当時重要なことが伝えられた地下壕。今は何も残っていません。ただ、当時残されたその面影を今生きる私たちが見て考える。そんなきっかけを、今も地下壕は伝え続けています。」

（8月15日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）