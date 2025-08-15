【寝室こそ要注意】知らず知らずのうちに脱水に…医師が教える4つの熱中症対策とは？

日中の暑さ対策はしっかりしていても、寝ているときはおろそかになってしまいがち。

じつは寝室は、日中の熱がこもって夜も暑くなりやすい場所。睡眠中は水分補給ができないこともあって、熱中症が悪化するケースもあるんです。

意外とキケンな〈寝室〉の熱中症対策、さっそく確認していきましょう！

1．室温28℃以下、湿度40〜60％の環境をキープ

熱中症リスクが高まる室温28℃以下を保つよう、一晩じゅうエアコンをつけるのがおすすめです。

ここで注意したいのが、エアコンの設定温度ではなく、室温が28℃以下になるようにすること。エアコンの機種によって冷え方が違うため、温湿度計を設置して確認を。

●温湿度LEDアラーム

12,430円（編集部調べ）／プラスビジョン

温度と湿度から熱中症の危険レベルで計算し、4色のLEDカラーとアラームでわかりやすく知らせてくれる。ピラミッド形で360度どこからでも目に入りやすい。

2．通気性のよい長そで・長ズボンのパジャマを選ぶ

質のいい睡眠をとると体をいいコンディションに保つことができ、熱中症予防につながります。室内はエアコンでしっかり冷やしつつ、パジャマは春や秋に着るような長そでと長ズボンのものを。

体温調節しやすくなり、夜間に暑さや寒さで目を覚ますことがなくなります。

3．寝る前に200mlの水分をとる

就寝中は冬でもコップ1杯分の汗をかいているといわれ、夏場の汗の量はそれ以上です。脱水症状を防ぐため、寝る10〜30分前にコップ1杯分（150〜200ml）の水を飲むことが推奨されています。

トイレが心配なら、寝る1時間前に飲むようにしましょう。

●ノマナイトウォーター

レモン風味（右）、アップル風味（左） 各195ml 214円（編集部調べ）／サラヤ

夜間のトイレ問題を解消すべく、水分をゆっくり吸収するように開発された就寝前専用のドリンク。水分とミネラル補給に。

4．クールダウン効果のある寝具を選ぶ

寝ている間に汗を大量にかくと、体は体温調節をがんばって行わなければならず、負担がかかります。汗による不快感も睡眠の質を下げる原因に。

ひんやり触感の寝具を取り入れることは、汗や蒸れを防ぐ効果があり、快適にゆっくり寝るために有効です。

●両面使えるBOXパッド シングル

NクールWSP S2503 4,990円／ニトリ

リバーシブル仕様になっており、片面は夏用の冷感素材でひんやり心地よい。裏面は春と秋用のさらさら&ふわふわなパイル生地で長く使える。

エアコンをつけながら寝ると体が冷える。そんなときは？

エアコンをつけながらサーキュレーターや扇風機を壁に向けて使うと、下にたまった冷気が撹拌されて部屋の中が冷えすぎません。

寝室ではなく隣の部屋のエアコンをつけ、寝室の扉を開けて冷気を取り入れるのもおすすめです。



夏の健康は良い睡眠から。熱中症対策をきちんとして、元気な毎日をサポートしましょう。

教えてくれたのは……

石原新菜先生

「イシハラクリニック」副院長、「ヒポクラティック・サナトリウム」副施設長。帝京大学医学

部卒業後、同大学病院にて研修医として2年勤務。現在は、主に漢方医学、自然療法、食事療法による治療を行う。

