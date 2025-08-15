リプトンの香るグリーンティーが全国発売♡ピーチやハニーも登場！

人気紅茶ブランド「リプトン」から、香り豊かなグリーンティーシリーズが全国のスーパーマーケットや小売店で2025年9月1日（月）より発売されます。オンライン限定で好評だった「ピーチ」「フレッシュ」「ハニー」の3種が、いつでもどこでも気軽に楽しめるように♡緑茶が苦手な方でも取り入れやすく、ホットでも水出しでもおいしい“新感覚緑茶”として注目のアイテム。心も身体もリフレッシュできる、あなた好みの一杯を見つけてみて♪

気分で選べる3種の香るグリーンティー

リプトン グリーンティーシリーズは、その日の気分に合わせて選べる3つの香りが魅力。

「ピーチ」は白桃の甘くフルーティーな香りで、後味はすっきり。贅沢な気分に浸れます。「フレッシュ」はジャスミンの香りがふんわり広がる爽やかタイプ。華やかで飲みやすく、リフレッシュしたいときにおすすめ。

「ハニー」ははちみつの香りと甘みがやさしく広がる癒しの一杯。ホットでもアイスでも楽しめる、うれしいフレーバーです。

リプトンならではのこだわり設計

ティーバッグには、リプトンでおなじみの「ピラミッド®型ティーバッグ」を採用。茶葉がくるくると舞いやすい立体設計で、香りと味がしっかり広がります。

リーフの旨みとフレーバーの香りを最大限に引き出すから、グリーンティーの新しい魅力を再発見できそう。手軽さと本格的な味わいを両立した、まさに理想のティータイムを叶えてくれるシリーズです。

シーンを選ばず1年中楽しめる♪

ホットはもちろん、水出しでもさっぱりとおいしいから、季節を問わずティーライフに取り入れやすいのがうれしいポイント。

朝の目覚めに、ランチタイムに、リラックスタイムに…毎日をちょっと豊かに彩ってくれる“香るグリーンティー”。自分へのご褒美や、大切な人とのシェアにもぴったりです。

リプトンの香りとやさしさで、日常にときめきを

香りの余韻が広がるリプトンのグリーンティーシリーズは、手軽なのに本格的な味わいが楽しめるのが魅力。

茶葉の美味しさと香りを両立させた“新感覚緑茶”は、ティータイムをもっと自由に、心地よくしてくれます。

自分へのちょっとしたご褒美に、ぜひ一度試してみてください。お気に入りの一杯が、きっと見つかるはずです♡