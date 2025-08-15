俳優の武井咲さんは8月14日、自身のInstagramを半年以上ぶりに更新。最新のかわいい姿を披露しました。（サムネイル画像出典：武井咲さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の武井咲さんは8月14日、自身のInstagramを更新。半年以上ぶりに姿を見せ、ファンは歓喜しています。

【写真】武井咲の最新ショット

「可愛い！」

「VERYオフショット」と題し、自身の写真を6枚載せている武井さん。雑誌撮影のオフショットで、白いTシャツに黒系のロングスカート、キャップを合わせた姿などを披露しています。飾らない自然なポーズが武井さんの魅力を引き立てています。

コメントでは、「3人のお子さんがいるママに見えません」「可愛い！」「可愛いしか出てこないです…」「久しぶりの投稿、ありがとうございます」「元気そうで何よりっ」「可愛すぎる！」「美しいのに可愛い〜」「カジュアルな咲ちゃんも美しい〜」と、称賛の声が寄せられました。

「今年も楽しく過ごせました！」

前回は2024年12月31日の「今年も楽しく過ごせました！」という締めの投稿でした。「悩んだりすることもあったりするけど..踏ん張っていればいいこともある。来年はどんな年になるかなぁー　またいっぱい笑ってすごせますように」とつづっていましたが、2025年は笑顔で過ごせているのでしょうか。武井さんの次回の更新も楽しみですね！
(文:橋酒 瑛麗瑠)