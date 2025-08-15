全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：かんのうら

高知県安芸郡東洋町に位置する甲浦は、徳島県との県境に位置し、古くから土佐の東玄関として重要な役割を果たしてきました。

かつては「甲浦町」として独立した行政区でしたが、1959年に隣接する野根町と合併し、現在の東洋町が発足したことで町名は消滅しました。とはいえ「甲浦」という地名はいまも地域内で使われており、港や鉄道の名称などにも残っています。

太平洋に面するエリアで、新鮮な海の幸が豊富に獲れます。なかでも、地元名物のカツオのタタキは絶品です。

農産物では、高知県を代表する特産品のポンカンが栽培されており、甘みと香りが特徴です。

また、甲浦駅近くにある「のきした豆腐カフェ」では、手作り豆腐を使った料理が人気です。なかでも、揚げたての厚揚げや豆乳を使った担々手打ちうどんが評判で、地元の人や観光客に親しまれています。

営業は真夏と真冬を除く特定の土曜日の午前11時から午後1時までの2時間限定なので、訪れる際は事前に営業日や時間を確認することをおすすめします。

地名の由来にはいくつかの説があります。もっとも有力なのは、湾の形が「甲（かぶと）」の鍬形（くわがた）に似ていたため、「甲の浦（かぶとのうら）」が転じて「かんのうら」になったというものです。

また、湾内に多く生息する甲貝（かぶとがい）が名前の由来という説や、「神（かむ）の浦」が語源だとする説もあります。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!