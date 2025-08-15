◇ナ・リーグ メッツ3―4ブレーブス（2025年8月14日 ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手（32）が14日（日本時間15日）、本拠でのブレーブス戦に先発。6回途中2失点で降板し、8勝目はつかめなかった。チームも逆転負けで連敗を喫した。

3回までは毎回安打を許しながらも無失点だったが、1点を先制した直後の4回、アルビーズに直球を狙われ、同点ソロを被弾。思わず苦笑いを浮かべ、悔しさをにじませた。

1―1の6回に先頭・オルソンを四球で出すと、2死からハリスに中前打を許し一、三塁にピンチを広げたところで降板。後を継いだロジャーズがアルビーズに左前適時打を許し、千賀の登板成績は5回2/3を5安打2失点、毎回の7奪三振だった。

打線は勝ち越された直後の6回にアロンソの適時打などで2点を奪って逆転し、千賀の黒星は消えた。ところが、3―2の8回に3番手・ヘルズリーがつかまり、ハリス、アルビーズに連続タイムリーを浴び、3―4と再逆転を許し逆転負けを喫した。

千賀は6月に右太もも裏を痛め、約1カ月離脱。7月11日のロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後は6戦未勝利（1敗）となった。