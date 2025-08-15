山形県では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。１５日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の山形・全国の天気

［気象概況］

低気圧が北海道付近を東北東へ進んでいます。東北地方は、気圧の谷が通過しています。低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





［雨の実況］降り始め（１５日００時）から１５日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）酒田 ５７．５ミリ鶴岡 ４２．５ミリ酒田大沢 ４０．０ミリ

［雨の予想］

１５日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ



［防災事項］

山形県では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。１５日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。また、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

■山形・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより