東北日本海側南部では、低気圧や暖かく湿った空気の影響により大雨となる所があるでしょう。１５日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１５日夕方にかけて、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の東北・全国の天気

［気象概況］

低気圧が北海道付近を東北東へ進んでいます。東北地方は、気圧の谷が通過しています。低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定となっています。

このため、東北日本海側南部では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ４０ミリ

１５日９時から１６日９時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側南部では、１５日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１５日夕方にかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の東北・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより